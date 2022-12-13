به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه جامع علمی کاربردی، علیرضا جمالزاده افزود: دوره‌های کارشناسی ناپیوسته حرفه‌ای مربی‌گری رشته‌های فوتبال، فوتسال، دو و میدانی، والیبال، شنا، کشتی، چوگان، اسکواش، ژیمناستیک، بوکس، راگبی، جودو، دوچرخه‌سواری، بسکتبال، اسکیت، تیراندازی، ورزش رزم ملی ایران، تیراندازی با کمان، پهلوانی و زورخانه‌ای، کاراته، پرورش اندام، کوه‌پیمایی و کوه‌نوردی، غواصی، واترپلو، سنگ‌نوردی و صعودهای ورزشی، وزنه‌برداری، هندبال، سوارکاری، ورزش معلولان و ورزش سالمندان با هدف شناخت اصول و مفاهیم علمی این رشته‌ها و به‌کارگیری تکنیک‌های جدید، در ذیل گروه مدیریت و خدمات اجتماعی در سال ۱۴۰۱ تدوین، تصویب و مقرر شد تا در مراکز آموزشی که استاندارها، شرایط و امکانات مورد نظر را دارند، با مشارکت و همکاری فدارسیون‌های ورزشی ذیربط و هیأت‌های استانی، تحت نظارت دانشگاه جامع علمی کاربردی اجرا شود.

جمالزاده افزود: دانش آموختگان این رشته‌ها با داشتن توانمندی‌ها و قابلیت‌هایی مانند آموزش اجرای صحیح تکنیک‌ها و تاکتیک‌های رشته‌های ورزشی مربوطه، انجام صحیح وظایف مدیریتی تیم، تجزیه و تحلیل خطاهای انفرادی و تیمی، تشخیص و ارائه راه‌کارهای مناسب برای پیشگیری از آسیب‌های ورزشی در حین تمرین و مسابقه، مدیریت برنامه‌ی تغذیه و مکمل‌های مناسب برای ورزشکاران، استعدادیابی و پرورش ورزشکاران می‌توانند شغل کارشناس مربی، کارشناس و مشاور ورزشی ذیربط، آنالیزور و مدیریت تیم را احراز کنند.

دبیر شورای برنامه ریزی آموزشی و درسی علمی کاربردی در ادامه اظهار داشت: علاقه مندان به تحصیل در این رشته‌ها می‌توانند سرفصل دروس تمامی رشته‌های مذکور را در بخش سرفصل برنامه‌های مصوب در پرتال اطلاع رسانی دانشگاه جامع علمی کاربردی به آدرس www.uast.ac.ir مشاهده کنند.

جمالزاده افزود: دوره‌های کارشناسی حرفه‌ای دانشگاه جامع علمی کاربردی مبتنی بر نظام واحدی و متشکل از مجموعه‌ای از دروس نظری و مهارتی است و با توجه به شایستگی‌ها و مهارت‌های مشترک و حرفه‌ای به ۲ بخش آموزش در مرکز مجری و آموزش در محیط کار تقسیم می‌شود، بخش آموزش در مرکز مجری شامل ۶۰ تا ۶۵ واحد، معادل ۱۲۰۰ تا ۱۵۰۰ ساعت است.

مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی درسی دانشگاه جامع علمی کاربردی در خاتمه گفت: آموزش در محیط کار نیز به عنوان یک استراتژی متمایزکننده آموزش‌های مهارتی عبارت از مجموعه فعالیت‌هایی است که دانشجو به منظور تسلط عملی و درک کاربردی از آموخته‌های خود در آغاز، حین و پایان دوره تحصیلی، در محیط کار واقعی به همراه مدرسان و خبرگان با تجربه (قهرمانان و مدال‌آوران ورزشی در مقیاس ملی و جهانی) در این حوزه شغلی انجام می‌دهد، این بخش شامل یک درس کاربینی و دو درس کارورزی در مجموع به میزان ۵۱۲ ساعت است که با توجه به ماهیت هر رشته، سرفصل‌های آن توسط تیمی از متخصصان و خبرگان آن حوزه ورزشی تدوین شده است.