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۲۲ آذر ۱۴۰۱، ۸:۰۴

معاون علوم پزشکی گلستان:

میزان سرم و آنتی بیوتیک در گلستان بهبود نسبی یافت

میزان سرم و آنتی بیوتیک در گلستان بهبود نسبی یافت

گرگان- معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی گلستان گفت: ورود آنتی بیوتیک و سرم به گلستان افزایش یافته اما هنوز تا رسیدن به مرحله ای که دارو به وفور یافت شود، فاصله داریم.

پانیذ صدرایی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارکرد: روال کمبود برخی داروها مثل شربت‌های آنتی بیوتیک ها و سرم‌ها نسبت به مهر ماه و آبان ماه در حال بهبود است.

معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی گلستان افزود: در کنار افزایش تولید، وزارت بهداشت واردات دارو از کشورهای همسایه را هم مد نظر قرار داده است.

صدرایی بیان کرد: در مورد سرم و شربت‌های آنتی بوتیک داروهای مشابه‌ای که همان عملکرد را داشته باشد به استان وارد شده است.

وی ادامه داد: در مورد تأمین داروی فاکتور هشت بیماران خونی در استان کمی با مشکل مواجه بودیم و مشکل تا حدی برطرف شده و روال توزیع دارو نسبت به آبان ماه وضعیت بهتری دارد.

معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی گلستان اضافه کرد: در آبان ماه ۱۶۰ هزار شربت‌ آنتی بیوتیک و ۳۲۰ سرم وارد استان شده است.

صدرایی گفت: روال وارد کردن دارو در آذرماه افزایش خواهد داشت ولی هنوز به مقداری که دارو به وفور در داروخانه‌ها باشد و دپوی قابل قبولی هم در مراکز بیمارستانی و هم در داروخانه‌ها داشته باشیم به ویژه در مورد داروهای خاص و پر مصرف فاصله داریم ولی داروها در حدی است که نیازهای روز مره بیماران را تأمین کند.

کد مطلب 5653652

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