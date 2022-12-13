میزان سرم و آنتی بیوتیک در گلستان بهبود نسبی یافت

پانیذ صدرایی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارکرد: روال کمبود برخی داروها مثل شربتهای آنتی بیوتیک ها و سرمها نسبت به مهر ماه و آبان ماه در حال بهبود است.
معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی گلستان افزود: در کنار افزایش تولید، وزارت بهداشت واردات دارو از کشورهای همسایه را هم مد نظر قرار داده است.
صدرایی بیان کرد: در مورد سرم و شربتهای آنتی بوتیک داروهای مشابهای که همان عملکرد را داشته باشد به استان وارد شده است.
وی ادامه داد: در مورد تأمین داروی فاکتور هشت بیماران خونی در استان کمی با مشکل مواجه بودیم و مشکل تا حدی برطرف شده و روال توزیع دارو نسبت به آبان ماه وضعیت بهتری دارد.
معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی گلستان اضافه کرد: در آبان ماه ۱۶۰ هزار شربت آنتی بیوتیک و ۳۲۰ سرم وارد استان شده است.
صدرایی گفت: روال وارد کردن دارو در آذرماه افزایش خواهد داشت ولی هنوز به مقداری که دارو به وفور در داروخانهها باشد و دپوی قابل قبولی هم در مراکز بیمارستانی و هم در داروخانهها داشته باشیم به ویژه در مورد داروهای خاص و پر مصرف فاصله داریم ولی داروها در حدی است که نیازهای روز مره بیماران را تأمین کند.
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