به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، یک مقام ارشد وزارت دفاع آمریکا (پنتاگون) در جمع خبرنگاران گفته که واشنگتن سطح حضور نیروهای نظامی در اوکراین را بررسی و بازبینی می‌کند.

رسانه‌های آمریکا به نام این مقام ارشد پنتاگون اشاره نکرده‌اند و مشخص نیست که منظور از این بررسی، افزایش یا کاهش حضور نظامی آمریکا در اوکراین است.

این واکنش پنتاگون هم‌زمان با انتشار برخی گزارش‌ها درباره طرح واشنگتن برای افزایش شمار نیروهای نظامی در اوکراین انجام می‌شود.

جوبایدن، رئیس‌جمهور آمریکا دیروز دوشنبه در گفت‌وگوی تلفنی با ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین بر حمایت مستمر آمریکا از اوکراین تاکید کرد. بایدن همچنین به نحوه تقویت پدافند هوایی اوکراین از سوی ایالات متحده آمریکا از طریق کمک‌های امنیتی از جمله اعلام بسته کمک‌های نظامی اخیر به ارزش ۲۷۵ میلیون دلار اشاره کرد.

رئیس جمهور آمریکا در عین حال بر پایبندی این کشور به ادامه ارائه کمک‌های امنیتی، اقتصادی و انسانی به اوکراین و آنچه «جنایات جنگی روسیه» و «هزینه بر کردن» اقدامات این کشور خواند، تاکید کرد.

ارتش روسیه ۲۴ فوریه (۵ اسفند ۱۴۰۰) «عملیات نظامی ویژه» خود را در شرق اوکراین آغاز کرد؛ مقامات ارشد دولت روسیه می‌گویند این عملیات در پاسخ به درخواست سران جمهوری‌های خودمختار دونتسک و لوهانسک برای حفاظت از آنها در برابر نیروهای اوکراینی آغاز شده است. به نوشته اسپوتنیک، ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه گفته است که هدف از این عملیات «حمایت از مردمی است که بیش از هشت سال تحت نسل‌کشی و آزار و اذیت رژیم کی‌یف قرار داشتند».

ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه گفته بود که هدف از این عملیات «حمایت از مردمی است که بیش از ۸ سال تحت نسل کشی و آزار و اذیت رژیم کی یف قرار داشتند».

آمریکا و کشورهای غربی برای مقابله با پیشروی ارتش روسیه، ضمن ارسال انواع تسلیحات پیشرفته به ارتش اوکراین، تاکنون تحریم‌های زیادی علیه روسیه اعمال کرده‌اند. از سوی دیگر «سرگئی لاوروف»، وزیر خارجه روسیه نیز گفته است هر گونه محموله و کاروانِ حامل تسلیحات نظامی برای اوکراین، هدفی مشروع برای نیروهای روسیه است.

از آغاز عملیات نظامی ویژه روسیه در اوکراین، آمریکا و متحدان غربی این کشور، میلیاردها دلار کمک امنیتی و نظامی برای کی یف فراهم کرده‌اند که ارزش آن حدود ۴۰ میلیارد دلار برآورد شده و می‌توان آن را با کل بودجه دفاعی سالانه فرانسه مقایسه کرد. اقدامی که موجب شده خود این کشورها برای رفع نیازهای نظامی خود با مشکلاتی مواجه شوند.