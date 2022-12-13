پیشنهاد زلنسکی به روسیه برای پایان جنگ بعد از کریسمس

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اینترفاکس، ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین از روسیه خواست تا روند خروج نیروهایش از اوکراین را در سال نو میلادی(کریسمس) آغاز کند.

زلنسکی در پیامی ویدئویی برای رهبران جی۷، گفت: پیشنهاد می‌کنیم که روسیه گامی محکم و معنادار در جهت سازش دیپلماتیک بردارد؛ موضوعی که مسکو خیلی درباره آن حرف می‌زند.

وی افزود: تعطیلات(کریسمس) در پیش است؛ زمانی که مردم نه به جنگ بلکه به صلح فکر می‌کنند. پیشنهاد می‌کنم که روسیه دست‌کم برای اثبات اینکه توان اجتناب از جنگ را دارد، تلاش کند.

زلنسکی مدعی شد: شایسته است که در این کریسمس، روسیه شروع به خروج نیروهایش از قلمرو اوکراین کند؛ قلمرویی که از سوی جوامع بین‌المللی به رسمیت شناخته شده است. اگر روسیه این کار را انجام دهد، آنگاه توقف جنگ هم تضمین خواهد شد.

وی اضافه کرد که «پاسخ مسکو نشان خواهد داد که خواسته حقیقی آنها چیست؛ ادامه رویارویی با جهان یا نهایتا پایان جنگ.»

زلنسکی با «اشغال‌گر» خطاب کردن روسیه افزود: آنها باید بروند و این اتفاق قطعا رخ خواهد داد. نمی‌دانم چرا روسیه همین حالا و در کریسمس، این کار را نمی‌کند.

ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه ۲۴ فوریه(۵ اسفند ۱۴۰۰) فرمان آغاز عملیات نظامی در اوکراین را صادر کرد.