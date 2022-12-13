۱۲۵میلیون هکتار از سطح کشور باید تحت اقدامات آبخیزداری قرار گیرد

به گزارش خبرگزاری مهر، عباسعلی نوبخت گفت: ایران در منطقه‌ای خشک و نیمه خشک از جهان واقع شده و شرایط اقلیمی به نحوی است که بر دولت واجب شده فعالیت‌های آبخیزداری را با مقیاس بزرگ‌تری انجام دهد.

نوبخت با اشاره به اینکه ۱۲۵ میلیون هکتار از سطح کشور باید تحت اقدامات آبخیزداری قرار گیرد، افزود: از این میزان ۹۲ میلیون هکتار باقی مانده و مطالعات ۳۹ میلیون هکتار انجام شده است.

وی ادامه داد: اگر قرار باشد سالی یک میلیون هکتار آبخیزداری در کشور انجام شود حدوداً ۹۲ سال زمان احتیاج است تا به اهداف آبخیزداری دست پیدا کنیم؛ به همین سبب ریاست جمهوری و وزیر جهاد کشاورزی مقرر کردند سالانه ۱۰ میلیون هکتار فعالیت آبخیزداری صورت گیرد و در برنامه هفتم و هشتم توسعه کشور باید فعالیت‌های آبخیزداری به اتمام برسد.

رئیس سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور اضافه کرد: خوشبختانه در استان مرکزی عملکرد خوبی در حوزه آبخیزداری انجام شده و با مشارکت مردم در حال دستیابی به اهداف سازمانی هستیم و امیدواریم بتوان این کارها را در سطح کشور توسعه داد.

نوبخت در ادامه خاطرنشان کرد: برای این منظور اعتبار ملی در نظر گرفته می‌شود که هر سال متفاوت است.

در خصوص شهرستان شازند عنوان کرد: منابع طبیعی در حوزه ممانعت از سیل و در حوزه فرسایش وظایفی دارد که ایجاد بند و سد خاکی جز وظایف این سازمان نیست.

رئیس سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور با اشاره به اینکه مردم با حداقل خسارت باید حداکثر استفاده را ببرند تأکید کرد: ظرفیت قانونی تحت عنوان بند ب ماده ۲۹ وجود دارد که این ظرفیت اجازه می‌دهد در قالب طرح‌هایی موجود در سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور برای حفظ، احیا و توسعه و ارتقا کمی و کیفی پوشش گیاهی در قالب طرح مدیریت طرح‌ها را به مردم واگذار کنیم.

محمود احمدی بی‌غش، نماینده مردم شازند در مجلس شورای اسلامی نیز گفت: به سبب استعدادهای فراوان شهرستان شازند در حوزه آبخیزداری و همچنین پوشش مرتعی که از سال‌های گذشته توسط دستگاه‌های ذیربط صورت گرفته، از ریاست سازمان منابع طبیعی دعوت شد و امیدواریم بتوان بواسطه این سفر و نتایج آن آبخیزداری و پوشش مراتع مذکور را در شهرستان تقویت کرد.

وی ادامه داد: از دولت قول گرفتیم که تا انتهای امسال ۵ میلیارد تومان و سال آینده ۲۵ میلیارد برای آبخیزداری و تقویت رشد مراتع به این شهرستان کمک کنند.