به گزارش خبرنگار مهر، حیدر داوودیان شامگاه دوشنبه در گفت وگو با خبرنگاران با اشاره به وضعیت منابع آبی مازندران اظهار کرد: میزان فعلی مهار آبهای سطحی استان در مقایسه با میانگین کشور پایین است و جبران این عقبماندگی نیازمند اجرای طرحهای زیرساختی و مدیریت هدفمند منابع آب است.
وی افزود: ساخت سدهای پیشبینیشده برای مازندران یک ضرورت به شمار میرود، چراکه بخش قابل توجهی از اقتصاد استان به کشاورزی وابسته است و تأمین و مدیریت منابع آب در پشتیبانی از امنیت غذایی کشور اهمیت ویژهای دارد.
مدیرعامل شرکت آب منطقهای مازندران با بیان اینکه اجرای پروژههای عمرانی بدون آثار زیستمحیطی نیست، ادامه داد: هر طرح توسعهای از جمله جادهسازی و سدسازی میتواند پیامدهایی برای طبیعت داشته باشد، اما در اجرای پروژههای آبی باید به گونهای برنامهریزی شود که منافع و دستاوردهای آن برای استان بیشتر از خسارتهای احتمالی باشد.
داوودیان درباره آخرین وضعیت طرحهای سدسازی در مازندران گفت: مطالعات دو سد کسیلیان و آزارود در مراحل پایانی قرار دارد و در حال پیگیری برای دریافت مجوزهای لازم هستیم تا پس از طی فرآیندهای قانونی، امکان ورود به مراحل اجرایی این طرحها فراهم شود.
وی همچنین از ادامه مطالعات طرحهای سدهای دوهزار و سههزار، آپون و گررودبار خبر داد و گفت: اجرای این پروژهها در صورت تأمین اعتبار و اخذ مجوزهای لازم، میتواند ظرفیت مهار آبهای سطحی استان را به حدود ۳۵ درصد برساند.
مدیرعامل شرکت آب منطقهای مازندران با تأکید بر ضرورت نگاه بلندمدت به تأمین آب استان تصریح کرد: برنامهریزی برای منابع آب نباید تنها به نیازهای امروز محدود شود و باید از هماکنون برای تأمین آب آشامیدنی جمعیت بیش از هفت میلیون نفری مازندران در افق سال ۱۴۳۰ برنامهریزی کنیم.
داوودیان خاطرنشان کرد: افزایش ظرفیت ذخیره و مهار آب، مدیریت صحیح منابع موجود و اجرای طرحهای تأمین آب، از الزامات پاسخگویی به نیازهای آینده استان در بخشهای شرب، کشاورزی و سایر مصارف است.
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