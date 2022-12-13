جاده «لاور» جوابگوی نیازهای مردم نیست

به گزارش خبرنگار مهر، علی بحرانی صبح سه شنبه در نشست با مدیر عامل سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح کشور با اشاره به ظرفیتهای شهرستان اظهار داشت: تردد کامیونهای کارخانه سیمان باعث خرابی جاده شده و تاکنون تصادفات زیادی در این مسیر شاهد هستیم.
فرماندار دشتی ادامه داد: در زمان احداث کارخانه جادهای برای تردد کامیون پیش بینی نشد و از جاده فعلی که مردم استفاده میکنند برای خود انتخاب کردند.
وی با تاکید بر اینکه ما همواره نگران جان مردم هستیم گفت: در حال حاضر این جاده جوابگو نیاز مردم نیست و باید هر چه زودتر ۱۰ کیلومتر دوم آغاز شود.
بحرانی تصریح کرد: در حال حاضر بخشی از اعتبارات از محل استانی و ملی تأمین شده است.
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