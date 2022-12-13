مرد ۲۲ ساله در نجف آباد دچار گازگرفتگی شد

عباس عابدی در گفتوگو با خبرنگار مهر با اشاره به حادثه گازگرفتگی در استان اصفهان اظهار داشت: این حادثه ساعت ۵۲ دقیقه بامداد امروز به مرکز فرماندهی اورژانس استان اصفهان گزارش شده است.
وی با بیان اینکه این حادثه به دنبال نشت اتصالات گاز اتفاق افتاده است، افزود: محل حادثه گازگرفتگی نجف آباد خیابان شریعتی بوده است.
سخنگوی مرکز اورژانس استان اصفهان با بیان اینکه یک واحد امدادی ۱۱۵ برای این حادثه اعزام شده است، ادامه داد: مرد ۲۲ ساله در این حادثه دچار گازگرفتگی شد که برای درمان به بیمارستان منتظری نجف آباد منتقل شد.
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