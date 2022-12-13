برگزاری هفته مقاومت در کرمان/ آماده پذیرایی از زائران هستیم

علی بابایی در گفتگو با خبرنگار مهر بیان کرد: استان کرمان به مناسبت سومین سالگرد شهادت سردار حاج قاسم سلیمانی خود را آماده می‌کند و شهرستان کرمان در این زمینه نقش مرکزیت دارد.

وی افزود: تمهیدات لازم در نظر گرفته شده و برنامه ریزی ها نیز ادامه دارد، ۱۶۰ نفر از استان‌های مختلف برای برپایی موکب‌های خدمت رسانی به زائران اعلام آمادگی کرده‌اند.

بابایی ادامه داد: از هفت روز قبل از مراسم سالگرد، هفته مقاومت در کرمان آغاز می‌شود و از همه دستگاه‌ها می‌خواهیم برای خدمت به زائران در کنار مردم استان کرمان با همه توان پای کار باشند.