۱۵ گفتمان دینی در شهرستان کنگان برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام علی محمدی صبح شنبه در جمع خبرنگاران از برگزاری ۱۵ گفتمان دینی در شهرستان کنگان در نیمه نخست امسال خبر داد و بیان داشت: برگزاری گفتمانهای دینی مؤثرترین راه برای تبیین و آگاه کردن جوانان و مقابله با تهاجم فرهنگی دشمن است.
رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان کنگان با اشاره به اینکه آسیبها مانع رشد و حرکت انسان به سمت کمال است، گفت: باید آسیبها را شناسایی و برطرف کرد تا زمینه رشد و سعادت و کمال فراهم شود.
وی افزود: اداره تبلیغات اسلامی شهرستان کنگان اقدام به برگزاری ۱۵ گفتمان دینی با موضوعات مختلف و مورد نیاز جامعه در سطح اقشار مختلف کرده است.
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