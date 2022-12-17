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۲۶ آذر ۱۴۰۱، ۱۰:۵۹

۱۵ گفتمان دینی در شهرستان کنگان برگزار شد

۱۵ گفتمان دینی در شهرستان کنگان برگزار شد

بوشهر- رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان کنگان از برگزاری بیش از ۱۵ گفتمان دینی در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام علی محمدی صبح شنبه در جمع خبرنگاران از برگزاری ۱۵ گفتمان دینی در شهرستان کنگان در نیمه نخست امسال خبر داد و بیان داشت: برگزاری گفتمان‌های دینی مؤثرترین راه برای تبیین و آگاه کردن جوانان و مقابله با تهاجم فرهنگی دشمن است.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان کنگان با اشاره به اینکه آسیب‌ها مانع رشد و حرکت انسان به سمت کمال است، گفت: باید آسیب‌ها را شناسایی و برطرف کرد تا زمینه رشد و سعادت و کمال فراهم شود.

وی افزود: اداره تبلیغات اسلامی شهرستان کنگان اقدام به برگزاری ۱۵ گفتمان دینی با موضوعات مختلف و مورد نیاز جامعه در سطح اقشار مختلف کرده است.

کد مطلب 5657248

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