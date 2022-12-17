طرح امداد زمستانی اورژانس آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر، علی یزدانی اظهار کرد: طرح امداد زمستانی اورژانس پیش بیمارستانی در مناطق زیر پوشش دانشگاه علوم پزشکی مشهد به منظور خدمت رسانی زائران و مجاوران بارگاه منور رضوی آغاز شد.

رئیس اورژانس پیش بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی مشهد با اشاره به اینکه این طرح با شروع فصل سرما در محورهای برون شهری استان اجرایی می‌شود، گفت: در این طرح نهادهای مختلفی از جمله پلیس راه، اورژانس، اتش نشانی، امداد خودرو و راهداری شرکت کرده اند تا به افرادی که به خصوص در مسیرهای جاده‌ای دچار حادثه شده اند خدمت رسانی شود.

وی با بیان اینکه این طرح از پایان آذر تا ۲۵ اسفندماه به منظور خدمت رسانی به زائران و مجاوران بارگاه منور رضوی اجرایی می‌شود افزود: تمامی پایگاه‌های اورژانس ۱۱۵ در محورهای درون و برون شهری برای اجرای طرح زمستانی در آماده باش هستند.

یزدانی با بیان اینکه در مجموع مناطق تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی مشهد ۱۶۳ پایگاه اورژانس فعال است که از این تعداد ۶۴ مورد آن‌ها پایگاه‌های جاده‌ای هستند، تصریح کرد: علاوه براین به منظور خدمت رسانی به بیماران و نجات جان آن‌ها امداد هوایی، اتوبوس آمبولانس نیز در نظر گرفته شده است و در گردنه‌های سخت گذر نیز آمبولانس‌های دو دیفرانسیل فعال هستند.

رئیس اورژانس پیش بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی مشهد با اشاره به اینکه بیشترین حوادث مربوط به سوانح رانندگی ناشی از لغزندگی محورها در اثر باران و برف است، گفت: برای خدمت رسانی مناسب و سریع به بیماران، اورژانس‌های پیش بیمارستانی مجهز به زنجیر چرخ هستند تا خود نیز در برف گرفتار نشوند.

وی تاکید کرد: همچنین بازدید منظم از پایگاه‌های جاده‌ای انجام می‌شود تا آمادگی آن‌ها رصد شود علاوه بر این اتاق بحران نیز در حالت آماده باش خواهد بود.