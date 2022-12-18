به گزارش خبرنگار مهر، علی معدنی پور صبح یکشنبه به منظور تسهیل خدمات رسانی در امور کتابخانه های روستایی و در راستای بازدیدهای دوره‌ای از کتابخانه های عمومی در بازدید از کتابخانه های روستایی شهرستان نظرآباد اظهار کرد: کتابداران روستایی در کتابخانه های عمومی روستاها تعامل مناسبی را با فرهنگ، آداب و رسوم و سبک زندگی روستاییان برقرار کرده‌اند.

وی با بیان اینکه استقبال و تعاملات روستاییان از کتابخانه ها نمایانگر افزایش مشارکت روستاییان در کتابخانه هاست تصریح کرد: امروز کتابخانه های عمومی پایگاه‌های فرهنگی و تعاملی مناسبی است و کتابداران نقش تعیین کننده‌ای در این ارتباط مؤثر دارند و تاکنون جلب مشارکت‌های عمومی در کتابخانه های روستایی متناسب با جمعیت چشمگیر بوده است و در کتابخانه های عمومی استان در تلاش هستیم این روند ادامه داشته باشد.

مدیرکل کتابخانه های عمومی استان البرز با این عنوان که بخش‌های مختلف در کتابخانه های عمومی فعال هستند افزود: علاوه بر خدمات گسترده کتابخانه ای، برنامه‌های فرهنگی متنوعی در تقویم سالانه در کتابخانه های عمومی روستایی برای سنین مختلف بخصوص کودکان و نوجوانان انجام می‌شود.

معدنی پور ابراز امیدواری کرد با همت خیرین نیک اندیش و دهیاران و شوراهای اسلامی و حمایت مسؤلین شهرستانی در مناطق کم برخوردار و روستاها خدمات در کتابخانه های روستایی گسترش داده شود.