  1. اقتصاد
  2. بانک و بیمه وبورس
۲۷ آذر ۱۴۰۱، ۱۰:۲۸

صالح آبادی در نشست خبری با خبرنگاران:

سال آینده قطعا افزایش دستمزد بالایی نخواهیم داشت

سال آینده قطعا افزایش دستمزد بالایی نخواهیم داشت

رئیس کل بانک مرکزی گفت: عوامل تاثیرگذار بر نقدینگی را به بهترین شکل کنترل کردیم و بر ادامه این روند سال آینده افزایش دستمزد بالایی نخواهیم داشت.

به گزارش خبرنگار مهر، علی صالح آبادی رئیس کل بانک مرکزی در نشست خبری با خبرنگاران با بیان اینکه رسانه می‌تواند با اطلاع رسانی درست به تصمیمات درست جامعه کمک کند، گفت: نقش رسانه در این باره حیاتی است، در بحث آمارهای کلان اقتصادی موضوع کنترل نقدینگی، پایه پولی و تورم است، پایه پولی در پایان آبان ماه ۲۰و نیم درصد و نقدینگی ۲۲ درصد بوده است، در ابتدای دولت رشد نقدینگی ۴۲ درصد بوده الان به ۳۴ درصد رسیده است.

صالح آبادی در ادامه گفت: کمیته پایه پولی هر ماه نقدینگی را رصد می‌کند، ابتدای سال ۱۴۰۱ کمیته مشترکی بین بانک مرکزی، سازمان برنامه بودجه و وزارت اقتصاد تشکیل شد و یکی از تصمیمات این کمیته عدم پرداخت تنخواه به دولت بود، رشد نقدینگی در فروردین امسال منفی شد. ارزی که حاصل از فروش فرآورده و میعانات بوده و بسیار مهم بوده که این ارزها در بازار فروخته و در اختیار دولت قرار بگیرد.

صالح آبادی با بیان اینکه ترازنامه بانک‌ها به دقت بررسی می‌شود، گفت: رشد ترازنامه بانک‌ها با توجه به اعتبار آنها بین یک تا ۲ درصد بوده البته بانک‌های قرص الحسنه رشد ۴ درصدی را انجام داده اند.

رئیس کل بانک مرکزی افزود: امسال ۳۵ همت افزایش سرمایه بانک‌های دولتی و غیردولتی بوده و هدایت اعتباری یکی از اقدامات دیگر اوراق گام بوده و دولت این اوراق را به صورت ابزار پذیرفته و این اقدام کمک به تولید است.

وی افزود: ماهانه املاک مازاد بانک‌ها را رصد کرده و با افزایش ایجاد انگیزه به بانک‌ها پرداخته ایم تا املاک مازاد با سازوکارهای مختلف مانند صندوق املاک بورس عرضه شود. از ۶۰ همت اوراق تنها ۱۸ هزار میلیارد تومان به صورت تکلیفی بانک‌ها است.

رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه تورم مصرف کننده در ابتدای دولت ۵۹.۳ درصد بوده که در انتهای آبان به ۳۹.۹ درصد رسید، گفت: تورم تولید کننده نیز با کاهش ۳۱ درصدی نسبت به آغاز دولت مواجه شده است.

علی صالح آبادی اضافه کرد: با اجرایی کردن قانون جدید چک، چک‌های برگشتی به شدت کاهش یافته است، قانون سامانه فروشگاهی به دقت انجام شد، در سامانه‌های بانکی با امنیت بسیار بالایی برخوردار هستیم و در طول یک سال گذشته سرمایه گذاری زیادی را در این باره انجام دادیم.

وی افزود: بخش عمده واردات رسمی کشور از سامانه نیما انجام می‌گیرد ۳۱ میلیارد دلار معامله انجام گرفته سال گذشته این میزان ۱۹ میلیارد بوده است، بازار متشکل ارزی نیز اسکناس ارزی را تهیه می‌کن، که ۲.۱ میلیارد دلار معامله انجام شده است، کلاً مبلغ ۴۶ میلیارد دلار برای واردات انجام گرفته است. بازار غیر رسمی نیز حجم معاملات کمی انجام می‌شود، معاملات فردایی نوعی شرط بندی بوده که بعضاً سواستفاده ای در این باره از حساب اجاره‌ای استفاده می‌شود.

صالح آبادی اضافه کرد: قطعاً سال آینده به اندازه امسال افزایش دستمزد نخواهیم داشت.

رئیس کل بانک مرکزی درباره نرخ سود بانکی گفت: ما معتقدیم باید از این ابزار استفاده کنیم البته ساختار بانکداری ما متفاوت از دنیا است، در این باره باید شورای پول و اعتبار تصمیم بگیرد. در سامانه سمات جزئیات تسهیلات گیرندگان وجود دارد و در صورت تکمیل سامانه می‌توان به صورت برخط، تسهیلات را مشاهده کرد.

صالح آبادی افزود: آمار فروش نفت محرمانه بوده و اجازه انتشار نداریم، دلار به علل مختلف مانند افزایش انتظارات تورمی، تقویت ایندکس جهانی دلار، هیجان اغتشاشات، افزایش قیمت داشته و بانک مرکزی نرخ امروز دلار را قبول نداشته و این نرخ باید تعدیل شود.

علی صالح آبادی درباره آزادسازی منابع ارزی بلوکه شده ایران در خارج از کشور گفت: امسال ۱.۶ میلیارد دلار از منابع ارزی بلااستفاده ایران را آزادسازی کردیم و مذاکرات با کره جنوبی برای ادامه آزادسازی منابع ارزی ادامه دارد.

کد مطلب 5658222

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • علی IR ۱۲:۵۲ - ۱۴۰۱/۰۹/۲۷
      2 0
      پاسخ
      برای تثبیت نرخ ارز تراز تجاری باید مثبت شود تا تجار و مردم خودشان ارز مازاد در بازار آزاد عرضه کنند تا بانک مرکزی مجبور به عرضه مازاد ارز و هدر رفت منابع ارزی خود نباشد، همچنین با بهبود شاخص فضای کسب و کار باید جلوی خروج سرمایه از کشور گرفته شود تا فشار از بازار ارز کاسته شود، تورم هم باید مهار شه
    • مهدی IR ۱۲:۵۷ - ۱۴۰۱/۰۹/۲۷
      11 1
      پاسخ
      چقدر این جمله آشناست ما دلار فلان قیمت رو قبول نداریم !!! قشنگ افتادیم توی حلقه تکرار اشتباه داریم می ریم به قهقرا
    • حمید AU ۱۳:۲۵ - ۱۴۰۱/۰۹/۲۷
      11 1
      پاسخ
      ما هم فقط دلار۷ تومنی رو قبول داریم!
    • علی IR ۱۳:۳۴ - ۱۴۰۱/۰۹/۲۷
      8 1
      پاسخ
      ببخشید نمی دانستم رییس بانک مرکزی ما هستیم
    • آزاده IR ۱۳:۴۳ - ۱۴۰۱/۰۹/۲۷
      6 1
      پاسخ
      اصلا به قبول داشتن ما و قبول نداشتن ما ربطی نداره باید واقعیات عملکرد شاکله حکومت را بپذیری
    • IR ۱۵:۲۰ - ۱۴۰۱/۰۹/۲۷
      15 1
      پاسخ
      من هم 8سالی هست که نرخ ارز را قبول ندارم ولی بازار قبول دارد
    • IR ۱۶:۳۴ - ۱۴۰۱/۰۹/۲۷
      10 0
      پاسخ
      شما ۵۰ درصد حقوق نمایندگان را بده مردم کلیوی چند به فکر جیب‌های خودتان باشید
    • IR ۱۷:۱۸ - ۱۴۰۱/۰۹/۲۷
      0 0
      پاسخ
      پولی نمونده که بدن
    • علی IR ۱۸:۴۶ - ۱۴۰۱/۰۹/۲۷
      2 6
      پاسخ
      اگر می خواهید تورم را کنترل کنید و آرامش را به جامعه برگردانید، باید جلو این بازیها با دلار را بگیرید، از طرف هرکس که باشد حتی مسئولین و دولت. باید کاری کنید که آنهایی که با دلالی دلار سودهای نجومی به دست می آورند (و در واقع از جیب مردم غیر مستقیم دزدی می کنند) دست از این جنایت بردارند.
    • IR ۲۱:۲۰ - ۱۴۰۱/۰۹/۲۷
      0 0
      پاسخ
      شما به هیچ وجه حق افزایش رانبایدداشته باشید
    • IR ۲۱:۲۷ - ۱۴۰۱/۰۹/۲۷
      1 0
      پاسخ
      واقعا خراب کردی صالح آبادی الان هم داری زورت رو میزنی سود بانکی رو ببری بالا و باز یک افزایش شدید قیمت دلار بشه
    • امیر آذرفر IR ۲۱:۴۱ - ۱۴۰۱/۰۹/۲۷
      7 0
      پاسخ
      به ملت چه مربوطه که به دولت تنخوا دادی یا ندادی..از هر آدم بی سوادی بپرسی دولت سیزدهم تبرمی بالای ۲۰۰ درصد نسبت به دولت قبل تحمیل این ملت بیچاره..گرسنه.کرده دروعکوئی هم حدی دارد
    • امیر آذرفر IR ۲۱:۴۱ - ۱۴۰۱/۰۹/۲۷
      0 0
      پاسخ
      به ملت چه مربوطه که به دولت تنخوا دادی یا ندادی..از هر آدم بی سوادی بپرسی دولت سیزدهم تبرمی بالای ۲۰۰ درصد نسبت به دولت قبل تحمیل این ملت بیچاره..گرسنه.کرده دروعکوئی هم حدی دارد
    • عباس IR ۲۱:۴۳ - ۱۴۰۱/۰۹/۲۷
      0 1
      پاسخ
      درعوض تورم بالایی خواهید داشت این گرانی ها در مملکت باعث وبانیانش همان احزابی هستند که در دوره سیزدهم رای نیاوردن وکنار رفتن
    • محمدرضا IR ۰۵:۴۶ - ۱۴۰۱/۰۹/۲۸
      1 0
      پاسخ
      سلام همه چی در نظام بانکی هست آقای به حساب رئیس شما که نمیتونی تورم رو مهار کنی صحبت از افزایش حقوق میکنی حقوق ۷ میلیون چه دردی از این ملت رو دوا میکند با این رویه محکوم به نابودی کشور و ملت هستی استعفا کن شجاعت داشته باش
    • بهادر مشایخ IR ۰۹:۴۴ - ۱۴۰۱/۰۹/۲۸
      10 0
      پاسخ
      بخدا به کارگران بگید برین خودتون رو اعدام کنید از این دنیا راحت میشید وقتی مملکت دست نالایق بیافتد عاقبت همین است
    • IR ۱۰:۳۴ - ۱۴۰۱/۰۹/۲۸
      0 5
      پاسخ
      کار عاقلانه یعنی همین چون اگر بر خلاف این باشد دولت باید کل بودجه اش را بگذارد برای افزایش حقوق تصاعدی
    • IR ۱۰:۳۶ - ۱۴۰۱/۰۹/۲۸
      0 0
      پاسخ
      افزایش حقوق بی ضابطه و غیر علمی یعنی افزایش تورم و نارضایتی
    • صادق US ۱۷:۳۲ - ۱۴۰۱/۰۹/۲۸
      0 0
      پاسخ
      پس دلار را بالا نگه دار تا تورم بالا رود و مردم کاسه چه کنم چه کنم بگیرند
    • NL ۱۷:۵۰ - ۱۴۰۱/۰۹/۲۸
      0 0
      پاسخ
      رئیس کل بانک مرکزی گفت: عوامل تاثیرگذار بر نقدینگی را به بهترین شکل کنترل کردیم !!!!!!! و بر ادامه این روند سال آینده افزایش دستمزد بالایی نخواهیم داشت. کی تو عوامل تاثیر گزار بر نقدینگی را کنترل کردی ؟!!! اگر کنترل کردی چرا رقم نقدینگی به عددی نجومی رسیده است که هر کسی توان خواندن آن عددرا ندارد؟!!
    • ناشناس IR ۱۹:۴۶ - ۱۴۰۱/۰۹/۲۸
      1 0
      پاسخ
      تو یکی جمع کن استعفا بده و برو با رئیس سازمان برنامه و بودجه دو‌تاییتان با هم استعفا بدهید .
    • بازنشسته لشکری IR ۲۰:۱۰ - ۱۴۰۱/۰۹/۲۸
      0 0
      پاسخ
      پس ما بازنشستگان لشکری با خانواده های مان چطوری زندگی کنیم تو یکی جمع کن استعفا بده و برو البته با رئیس سازمان برنامه و بودجه.
    • IR ۰۱:۲۳ - ۱۴۰۱/۰۹/۲۹
      0 0
      پاسخ
      بخشی از تورم برعهده برخی مدیران اصلاح طلب ست که مالک چندین شرکت خصوصی هستند و با ارتباطات امکان دریافت وامهای کلان از بانکها را برای شرکتهایشان را دارند و با تبدیل این وامهای سنگین به زمین و ملک خودرو،نتظر تورم های ۳۰ تا ۶۰ درصدی می مانند تا با افزایش قیمت مالک و زمین و خودرو در واقع وام صفر شود
    • IR ۰۱:۲۵ - ۱۴۰۱/۰۹/۲۹
      0 0
      پاسخ
      تورم یعتی کاهش ارزش پول . پس دولت معادل ان کاهش را که باید جبران کند تا ارزش حقوق دریافتی معادل سال قبل شود . بعد اگر دوست داشت افزایش حقوق هم بدهد یا ندهد .
    • حسنن IR ۰۶:۲۸ - ۱۴۰۱/۰۹/۲۹
      0 0
      پاسخ
      مگر خودشما قیمت دلار را تعین نمی کنی پس الکی دنبال کدام پرتقال فروشی. تنها عرضه کنند دلاربانک مرکزی است. چقدر دروغ وفرا فکنی.

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها