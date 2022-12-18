سال آینده قطعا افزایش دستمزد بالایی نخواهیم داشت

به گزارش خبرنگار مهر، علی صالح آبادی رئیس کل بانک مرکزی در نشست خبری با خبرنگاران با بیان اینکه رسانه می‌تواند با اطلاع رسانی درست به تصمیمات درست جامعه کمک کند، گفت: نقش رسانه در این باره حیاتی است، در بحث آمارهای کلان اقتصادی موضوع کنترل نقدینگی، پایه پولی و تورم است، پایه پولی در پایان آبان ماه ۲۰و نیم درصد و نقدینگی ۲۲ درصد بوده است، در ابتدای دولت رشد نقدینگی ۴۲ درصد بوده الان به ۳۴ درصد رسیده است.

صالح آبادی در ادامه گفت: کمیته پایه پولی هر ماه نقدینگی را رصد می‌کند، ابتدای سال ۱۴۰۱ کمیته مشترکی بین بانک مرکزی، سازمان برنامه بودجه و وزارت اقتصاد تشکیل شد و یکی از تصمیمات این کمیته عدم پرداخت تنخواه به دولت بود، رشد نقدینگی در فروردین امسال منفی شد. ارزی که حاصل از فروش فرآورده و میعانات بوده و بسیار مهم بوده که این ارزها در بازار فروخته و در اختیار دولت قرار بگیرد.

صالح آبادی با بیان اینکه ترازنامه بانک‌ها به دقت بررسی می‌شود، گفت: رشد ترازنامه بانک‌ها با توجه به اعتبار آنها بین یک تا ۲ درصد بوده البته بانک‌های قرص الحسنه رشد ۴ درصدی را انجام داده اند.

رئیس کل بانک مرکزی افزود: امسال ۳۵ همت افزایش سرمایه بانک‌های دولتی و غیردولتی بوده و هدایت اعتباری یکی از اقدامات دیگر اوراق گام بوده و دولت این اوراق را به صورت ابزار پذیرفته و این اقدام کمک به تولید است.

وی افزود: ماهانه املاک مازاد بانک‌ها را رصد کرده و با افزایش ایجاد انگیزه به بانک‌ها پرداخته ایم تا املاک مازاد با سازوکارهای مختلف مانند صندوق املاک بورس عرضه شود. از ۶۰ همت اوراق تنها ۱۸ هزار میلیارد تومان به صورت تکلیفی بانک‌ها است.

رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه تورم مصرف کننده در ابتدای دولت ۵۹.۳ درصد بوده که در انتهای آبان به ۳۹.۹ درصد رسید، گفت: تورم تولید کننده نیز با کاهش ۳۱ درصدی نسبت به آغاز دولت مواجه شده است.

علی صالح آبادی اضافه کرد: با اجرایی کردن قانون جدید چک، چک‌های برگشتی به شدت کاهش یافته است، قانون سامانه فروشگاهی به دقت انجام شد، در سامانه‌های بانکی با امنیت بسیار بالایی برخوردار هستیم و در طول یک سال گذشته سرمایه گذاری زیادی را در این باره انجام دادیم.

وی افزود: بخش عمده واردات رسمی کشور از سامانه نیما انجام می‌گیرد ۳۱ میلیارد دلار معامله انجام گرفته سال گذشته این میزان ۱۹ میلیارد بوده است، بازار متشکل ارزی نیز اسکناس ارزی را تهیه می‌کن، که ۲.۱ میلیارد دلار معامله انجام شده است، کلاً مبلغ ۴۶ میلیارد دلار برای واردات انجام گرفته است. بازار غیر رسمی نیز حجم معاملات کمی انجام می‌شود، معاملات فردایی نوعی شرط بندی بوده که بعضاً سواستفاده ای در این باره از حساب اجاره‌ای استفاده می‌شود.

صالح آبادی اضافه کرد: قطعاً سال آینده به اندازه امسال افزایش دستمزد نخواهیم داشت.

رئیس کل بانک مرکزی درباره نرخ سود بانکی گفت: ما معتقدیم باید از این ابزار استفاده کنیم البته ساختار بانکداری ما متفاوت از دنیا است، در این باره باید شورای پول و اعتبار تصمیم بگیرد. در سامانه سمات جزئیات تسهیلات گیرندگان وجود دارد و در صورت تکمیل سامانه می‌توان به صورت برخط، تسهیلات را مشاهده کرد.

صالح آبادی افزود: آمار فروش نفت محرمانه بوده و اجازه انتشار نداریم، دلار به علل مختلف مانند افزایش انتظارات تورمی، تقویت ایندکس جهانی دلار، هیجان اغتشاشات، افزایش قیمت داشته و بانک مرکزی نرخ امروز دلار را قبول نداشته و این نرخ باید تعدیل شود.

علی صالح آبادی درباره آزادسازی منابع ارزی بلوکه شده ایران در خارج از کشور گفت: امسال ۱.۶ میلیارد دلار از منابع ارزی بلااستفاده ایران را آزادسازی کردیم و مذاکرات با کره جنوبی برای ادامه آزادسازی منابع ارزی ادامه دارد.