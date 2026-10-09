مسابقات ورزشی فرصتی برای ترویج جوانمردی است

به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود امامی یگانه در آیین افتتاحیه مسابقات کاراته قهرمانی کشور سبک آزاد در اردبیل اظهار کرد: این مسابقات علاوه بر رقابت ورزشی، فرصتی برای تقویت نشاط اجتماعی، پرورش مسؤولیت‌پذیری و ترویج فرهنگ جوانمردی در میان نسل جوان است.

وی با بیان اینکه کارکرد مسابقات ورزشی فراتر از کسب نتیجه و مدال است، افزود: ورزش ابزاری فرهنگی، اجتماعی و تربیتی برای شکل‌دهی به رفتار جوانان، افزایش نشاط اجتماعی، تقویت سرمایه انسانی و معرفی الگوهای موفق به نسل جدید است.

استاندار اردبیل با اشاره به نقش ورزشکاران در عرصه‌های ملی و بین‌المللی، بیان کرد: ورزشکاران موفق با تلاش، پشتکار، انضباط، مسؤولیت‌پذیری و شجاعت خود می‌توانند پرچم کشور را در میدان‌های بین‌المللی به اهتزاز درآورند و الگویی برای جوانان باشند.

امامی یگانه تجربه رقابت مشترک و کار گروهی را از دستاوردهای مهم رویدادهای ورزشی دانست و ادامه داد: حضور ورزشکاران استان‌های مختلف در این مسابقات، زمینه آشنایی با فرهنگ‌های گوناگون را فراهم می‌کند و به تقویت همبستگی ملی و احساس تعلق به کشور کمک می‌کند.

وی ترویج اخلاق‌مداری و قانون‌پذیری را از دیگر کارکردهای مسابقات ورزشی برشمرد و افزود: رعایت انصاف و مقررات، احترام به پیشکسوتان، داوران و حریفان و تقویت روحیه جوانمردی، از ارزش‌هایی است که ورزشکاران باید در میدان رقابت به آن پایبند باشند.

استاندار اردبیل تأکید کرد: افزایش اعتماد به نفس و خودباوری در میان جوانان از دستاوردهای ارزشمند ورزش است و سرمایه جوان و بانشاط کشور می‌تواند با برخورداری از فرصت‌های مناسب، نقش مؤثری در پیشرفت جامعه ایفا کند.