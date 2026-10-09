به گزارش خبرنگار مهر، فاضل نعمانی رئیس هیئت کونگ‌فو و هنرهای رزمی هرمزگان شامگاه جمعه، اظهار کرد: مسابقات کونگ‌فو قهرمانی استان در بخش آقایان به میزبانی شهرستان رودان برگزار شد.

وی افزود: این رقابت‌ها در چهار رده سنی خردسالان، نونهالان، نوجوانان و جوانان و با حضور حدود ۸۰ ورزشکار از تیم‌ها و سبک‌های مختلف کونگ‌فو استان برگزار شد.

رئیس هیئت کونگ‌فو و هنرهای رزمی هرمزگان، ادامه داد: تیم‌های فول کونگ‌فو الف و ب، کونگ‌فو توتایما الف و ب، گنگ توان بندرعباس و گنگ توان میناب در این دوره از مسابقات حضور داشتند و ورزشکاران در فضایی سالم و منظم به رقابت پرداختند.

نعمانی با اشاره به نتایج تیمی این مسابقات، بیان کرد: تیم فول کونگ‌فو الف عنوان قهرمانی را به دست آورد، تیم فول کونگ‌فو ب در جایگاه دوم ایستاد و تیم کونگ‌فو توتایما الف مقام سوم را کسب کرد.

وی با بیان اینکه در پایان مسابقات به نفرات برتر مدال و به تیم‌های برتر کاپ قهرمانی اهدا شد، گفت: نفرات برتر و ورزشکاران فنی رده‌های نوجوانان و جوانان پس از بررسی عملکرد به اردوی تیم منتخب کونگ‌فو استان هرمزگان دعوت خواهند شد.

رئیس هیئت کونگ‌فو و هنرهای رزمی هرمزگان، خاطرنشان کرد: ورزشکاران منتخب استان برای حضور در مسابقات فدراسیونی منطقه ۶ کشور آماده می‌شوند، رقابت‌هایی که آبان‌ماه ۱۴۰۵ به میزبانی هرمزگان برگزار خواهد شد و ورزشکاران با هدف کسب سهمیه مراحل بالاتر و حضور در رقابت‌های انتخابی تیم ملی در آن شرکت می‌کنند.

وی در پایان، برگزاری این رقابت‌ها را گامی در راستای شناسایی و پرورش استعدادهای جوان و ارتقای سطح فنی ورزشکاران کونگ‌فو استان دانست.

