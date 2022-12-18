به گزارش خبرگزاری مهر، محمد محمدی با تبریک هفته حمل‌ونقل به رانندگان فعال در ناوگان شهری و برون‌شهری، بیمه تأمین‌اجتماعی را یکی از بنیادی‌ترین نیازهای شاغلان همه مشاغل به ویژه رانندگان که به سبب نوع فعالیت در معرض انواع حوادث هستند، دانست و گفت: تاریخچه پوشش بیمه‌ای رانندگان به سال ۱۳۵۱ برمی‌گردد. رانندگان و کمک رانندگان کامیون‌های باربری از آذر ماه ۱۳۵۱ مشمول مقررات بیمه اجتماعی رانندگان قرار گرفتند و این امکان فراهم شد که این قشر با پرداخت حق بیمه خود به سازمان تأمین‌اجتماعی، از حمایتهای بیمه‌ای این سازمان بهره‌مند شوند.

وی ادامه داد: متعاقباً با تصویب قانون الزام شرکت‌ها و مؤسسات ترابری جاده‌ای به استفاده از صورت‌وضعیت مسافری و بارنامه در سال ۱۳۶۸، شرکت‌ها و مؤسساتی که در امر حمل‌ونقل جاده‌ای بین‌شهری مسافر یا کالا اعم از داخلی و بین‌المللی فعالیت داشتند، موظف به استفاده از صورت‌وضعیت‌های مسافری و بارنامه‌های حمل کالای داخلی و بین‌المللی شدند و براساس موافقتنامه‌های فی‌مابین سازمان تأمین‌اجتماعی و وزارت راه و ترابری وقت مقرر شد حق بیمه رانندگان توسط شرکت‌ها و مؤسسات مذکور براساس بارنامه یا صورت‌وضعیت صادره از مبلغ کرایه حمل کالا‏ یا مسافر کسر و به حساب سازمان تأمین‌اجتماعی واریز شود.

محمدی افزود: با اجرای طرح بیمه رانندگان برمبنای بارنامه یا صورت وضعیت، در دوره زمانی سال ۱۳۷۲ تا ۱۳۸۰، بیش از ۱۶۱ میلیون سند بارنامه و صورت‌وضعیت مربوط به بیش از ۵۰۸ هزار راننده بین‌شهری به شعب سازمان تأمین‌اجتماعی ارسال شد که همه این اسناد در پایگاه اسناد سوابق بیمه رانندگان مربوط به این دوره ثبت شده و در حال حاضر به‌طور میانگین روزانه بیش از ۸۰ فقره استعلام شعب سازمان تأمین‌اجتماعی در مورد سابقه رانندگان، با استفاده از این پایگاه اطلاعاتی در کمتر از دو روز توسط کارشناسان اداره‌کل نامنویسی و حساب‌های انفرادی ستاد مرکزی تأمین‌اجتماعی، استخراج و جهت ارائه حمایت‌های بیمه‌ای به رانندگان مورد بهره‌برداری قرار می‌گیرد.

مدیرکل نامنویسی و حساب‌های انفرادی سازمان تأمین‌اجتماعی افزود: در سال ۱۳۷۹ قانون بیمه‌های اجتماعی رانندگان حمل‌ونقل بار و مسافر بین‌شهری به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و آئین‌نامه اجرایی آن نیز در تاریخ ۰۹/‏۰۳/‏۱۳۸۰‬ از سوی هیأت‌وزیران تصویب شد و از مهر ماه سال ۱۳۸۰ کلیه رانندگان حمل‌ونقل بار و مسافر بین‌شهری که دارای گواهینامه رانندگی معتبر و متناسب با وسیله نقلیه بوده و کارت هوشمند (دفترچه کار) رانندگی ایشان توسط سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای صادر شده، ملزم شدند رأساً حق بیمه خود را بر مبنای دستمزد مقطوع تعیین‌شده به سازمان تأمین‌اجتماعی پرداخت کنند. متعاقباً در قانون بودجه سال ۱۳۸۶ کل کشور، رانندگان شاغل در ناوگان حمل‌ونقل عمومی در زمینه پرداخت حق بیمه مشمول حمایت دولت قرار گرفتند و از پرداخت ده / بیست‌وهفتم حق بیمه خود معاف شدند و دولت مکلف به تخصیص مابه‌التفاوت حق بیمه تا نرخ کامل در قوانین بودجه سنواتی در هر سال و پرداخت این مبالغ به سازمان تأمین‌اجتماعی شد.

وی افزود: مبلغ معافیت رانندگان از پرداخت حق بیمه رانندگان شاغل در ناوگان حمل‌ونقل عمومی با تصویب و اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها در سال ۱۳۸۹ نیز از ده / بیست‌وهفتم به سیزده‌ونیم / بیست‌وهفتم افزایش یافت و به این ترتیب در عمل مقرر شد تفاوت ۵۰ درصد حق بیمه این قشر از محل منابع حاصله از هدفمندسازی یارانه‌ها به سازمان تأمین‌اجتماعی پرداخت شود.

محمدی افزود: با وجود اینکه از سال ۱۳۹۳ تا سال ۱۳۹۹ متأسفانه اقدام خاصی در زمینه پیش‌بینی اعتبار مربوط به تعهد دولت در حق بیمه رانندگان در قوانین بودجه سنواتی صورت نپذیرفته و هم‌اکنون نیز کسری منابع سازمان و بدهی دولت بابت حق بیمه رانندگان به بیش از ۲۰ هزار میلیارد تومان رسیده، اما ارائه خدمات و پوشش کامل بیمه تأمین‌اجتماعی بیش از ۵۱۰ هزار نفر بیمه‌شده جاری راننده بین‌شهری برخوردار از سهم هدفمندسازی، کماکان تداوم دارد.

وی همچنین گفت: با مساعدت مدیرعامل سازمان تأمین‌اجتماعی و به‌منظور افزایش رضایتمندی رانندگان عزیز و فراهم شدن امکان پوشش بیمه‌ای رانندگان جدید، طرح پالایش رانندگان با مصوبه هیأت‌مدیره سازمان و براساس دستور اداری صادره در این زمینه، اجرا شده و پس از معرفی رانندگان جدیدالورود حائز شرایط از سوی مراجع ذیصلاح (سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای و سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور)، امکان پذیرش و پوشش بیمه‌ای و برخورداری رانندگان جدید از معافیت حق بیمه رانندگان؛ از محل جایگزینی با موارد قطع بیمه‌پردازی افرادی که در حال حاضر در حرفه رانندگی اشتغال ندارند، فراهم شده است.

محمدی در مورد نتایج اجرای طرح پالایش بیمه رانندگان گفت: تاکنون طی ۶ مرحله جمعاً نزدیک به ۱۱ هزار و ۵۰۰ راننده جدیدالورود (به تفکیک ۸۳۰۰ نفر راننده بین‌شهری و ۳۱۰۴ نفر راننده درون‌شهری) در طرح بیمه رانندگان پذیرش شده و حدود ۱۲ و ۷۰۰ راننده غیرواقعی (به تفکیک ۸۳۰۰ نفر در حوزه بین‌شهری و ۴۴۷۲ نفر در حوزه درون‌شهری) از پوشش بیمه رانندگان ناوگان حمل‌ونقل عمومی خارج شده‌اند.

وی افزود: ارائه خدمات بیمه تأمین‌اجتماعی و بهره‌مندی کلیه رانندگان شاغل در ناوگان حمل‌ونقل عمومی کشور از مزایای قانونی تأمین‌اجتماعی از اهداف اصلی و همواره مورد تاکید سازمان تأمین‌اجتماعی بوده و هست و امید می‌رود پس از تعیین تکلیف بند "ز" تبصره (۱۷) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور و تأمین منابع مالی مورد نیاز، برنامه‌ریزی و اقدامات لازم جهت پذیرش و گسترش پوشش بیمه‌ای باقیمانده رانندگان فعال در عرصه حمل‌ونقل عمومی به‌عمل آمده و موجبات رضایت خاطر و تأمین آتیه آنان فراهم شود.