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۲۷ آذر ۱۴۰۱، ۲۲:۵۲

عضو شورای شهر اردبیل خبر داد؛

تبدیل وضعیت ۳۰۰ نیروی ایثارگر شهرداری

تبدیل وضعیت ۳۰۰ نیروی ایثارگر شهرداری

اردبیل-رئیس کمیسیون حقوقی و ایثارگران شورای اسلامی شهر اردبیل گفت: بیش از ۳۰۰ نیروی ایثارگر مشمول طرح قانون مصوب تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی ایثارگران در شهرداری اردبیل شدند.

ابراهیم صفری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه ساماندهی نیروی انسانی در مجموعه شهرداری اردبیل در اولویت برنامه ریزی‌ها قرار دارد، اظهار کرد: بیش از ۳۰۰ نیروی ایثارگر مشمول طرح قانون مصوب تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی ایثارگران در شهرداری اردبیل شدند.

وی افزود: وضعیت استخدامی ایثارگران اعم از فرزندان شهدا، جانبازان، آزادگان و سایر گروه‌های ایثارگری از طریق سامانه و دستگاه‌های اجرایی مورد بررسی قرار گرفته است و تغییر وضعیت آنها از قراردادی و شرکتی به حالت رسمی قطعی درمی‌آید.

رئیس کمیسیون حقوقی و ایثارگران شورای اسلامی شهر اردبیل با اشاره به تسریع در فرایند تبدیل وضعیت ایثارگران و فرزندان آنها افزود: قرارداد کار معین ۱۵۰ نفر از همکاران از ابتدای دی ماه سال جاری منعقد و اجرایی می‌شود و مابقی نیز تا آخر بهمن ماه عقد قرارداد خواهند شد.

صفری خاطرنشان کرد: در راستای تکریم ایثارگران و ایجاد ثبات و امنیت شغلی فرزندان این عزیزان، ماده ۲۱ قانون جامع خدمت رسانی به ایثارگران در اردبیل نیز اجرا و به اتمام رسید.

کد مطلب 5658957

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