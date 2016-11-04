خبر درگذشت پورحیدری بدترین خبر برای استقلال و هوادارانش است

به گزارش خبرگزاری مهر، در پیام سیدرضا افتخاری آمده است: «منصور پورحیدری مرد پر افتخار و فراموش نشدنی فوتبال ایران و باشگاه استقلال، امروز آسمانی شد.

پورحیدری چندین دهه با عناوین مختلف برای استقلال افتخار آفرینی کرد و نام خود را به عنوان یکی از بزرگان فوتبال ایران به ثبت رساند. بدون تردید خبر درگذشت ایشان، بدترین خبر ممکن برای باشگاه استقلال و هوادارانش است.

این مصیبت را به جامعه فوتبال و ورزش ایران تسلیت گفته و برای مرد پرافتخار فوتبال ایران طلب رحمت و مغفرت و برای خانواده ایشان از خداوند متعال صبر مسالت دارم.»