۱۴ آبان ۱۳۹۵، ۱۲:۰۲

پیام تسلیت مدیرعامل استقلال:

خبر درگذشت پورحیدری بدترین خبر برای استقلال و هوادارانش است

سیدرضا افتخاری مدیرعامل باشگاه استقلال درگذشت مرد پرافتخار فوتبال ایران را تسلیت گفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، در پیام سیدرضا افتخاری آمده است: «منصور پورحیدری مرد پر افتخار و فراموش نشدنی فوتبال ایران و باشگاه استقلال، امروز آسمانی شد.

پورحیدری چندین دهه با عناوین مختلف برای استقلال افتخار آفرینی کرد و نام خود را به عنوان یکی از بزرگان فوتبال ایران به ثبت رساند. بدون تردید خبر درگذشت ایشان، بدترین خبر ممکن برای باشگاه استقلال و هوادارانش است.

این مصیبت را به جامعه فوتبال و ورزش ایران تسلیت گفته و برای مرد پرافتخار فوتبال ایران طلب رحمت و مغفرت و برای خانواده ایشان از خداوند متعال صبر مسالت دارم.»

رضا خسروي

