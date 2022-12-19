علی دهباشی پور در گفتوگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: انسان دارای دورهای تحولی است که از ضعف شروع میشود و پس از مدتی توانمندی دوباره به ضعف و ناتوانی کشیده خواهد شد.
مدیرکل بهزیستی استان قزوین بیان کرد: ضعف دورهای سالمندی مانند ضعف دورهای کودکی است یعنی همان طور که یک کودک نیازمند حمایت، توجه و کمک در ابعاد عاطفی، اقتصادی، روانی و اجتماعی دارد سالمند نیز نیازمند چنین توجهی است.
وی افزود: سالمندان از جمله گروهای آسیبپذیر در جامعه هستند و سورفتار نسبت به آنها توسط مراقبین یکی از اشکال خشونت است که به عنوان یک مشکل بهداشت عمومی در سراسر جهان شناخته شده است.
این مسئول ادامه داد: سالمند آزاری به معنای رفتاری است که از شخص یا اشخاص مراقب سالمند به شکل خود آگاه یا ناخود آگاه سر میزند که باعث افت کیفیت زندگی فرد سالمند میشود.
وی ادامه داد: مصرف بیش از حد دارو یا کمبود آن، مراقبت نکردن از زخمهای بدن فرد سالخورده، عدم مصرف غذای سالم و ویتامین همچنین عدم رسیدگی به بهداشت فردی و روحی از جمله موارد سالمند آزاری است.
دهباشی پور تصریح کرد: طبق تعریفهای رایج، سالمند آزاری میتواند به هفت روش از جمله آزار جسمی، عاطفی یا روانی، جنسی، مالی یا بهره کشی مادی، بی توجهی، ترک یا بی توجهی به خود اشاره کرد.
وی تاکید کرد: عوامل مختلفی ازجمله جنسیت، سلامت، سن، کیفیت روابط زناشویی، سابقهی ازار و اذیت و توانایی سازگاری در میزان آسیب دیدگی سالمند دخیل هستند.
این مسئول تشریح کرد: تحقیقات نرنبرگ در سال ،۲۰۰۸ نشان میدهد که مردان به احتمال بیشتری در معرض سالمند ازاری قرار میگیرند اما سالمند ازاری و بی توجهی به زنان بیشتر گزارش میشود که احتمالاً علت آن است که قربانیان زن، آسیب جسمی و عاطفی بیشتری را تجربه میکنند.
وی یادآور شد: همچنین تحقیقات کازبرگ، در ۱۹۹۸ نشان میدهد مردان سالمند به انزوا عادت میکنند و این مسئله به نوبه خود به افسردگی، غفلت از خود و حتی خودکشی به ویژه در مردانی که با مرگ همسر مواجه شدهاند) منجر میشود.
این مسئول تشریح کرد: کلیشههای سن گرایانه که افراد مسن را ضعیف و وابسته به تصویر می کشند، فرسایش پیوندهای بین افراد خانواده، مهاجرت زوجهای جوان و تنها گذاشتن والدین در جوامعی که به طور سنتی فرزندان از والدین مراقبت میکنند و کمبود بودجه برای هزینههای مراقبت عوامل دیگری هستند که خطر سالمند آزاری را افزایش میدهد.
وی اضافه کرد: در سال ۱۴۰۰ سالمند آزاری در حدود نیم درصد از اعزام تیم سیار اورژانس اجتماعی را تشکیل داده است که ۶۶ نفر زنان و ۳۳ مردان قربانی سالمند آزاری بودهاند.
این مسئول در پایان گفت: برقراری ارتباط حرفهای و مصاحبه و تشخیص اولیه ویژگیهای روانی – شخصیتی فرد آزاردیده جهت شناخت علت خشونت و ارجاع به مراکز تخصصی برای تشخیص دقیق و درمان از وظایف کارشناسان تیم سیار اورژانس اجتماعی است.
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