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۲۹ آذر ۱۴۰۱، ۹:۴۵

رئیس پلیس راه استان مرکزی:

وقوع پدیده مه در اکثر محورهای استان مرکزی/ رانندگان احتیاط کنند

وقوع پدیده مه در اکثر محورهای استان مرکزی/ رانندگان احتیاط کنند

اراک- رئیس پلیس راه استان مرکزی با اشاره به وقوع پدیده مه گرفتگی در اکثر محورهای استان از رانندگان خواست با سرعت مطمئنه رانندگی کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ محمد پورشمس با اشاره به وقوع پدیده مه گرفتگی تأکید کرد: رانندگان ضمن رعایت سرعت مطمئن، به منظور پیشگیری از لغزندگی وسیله نقلیه خود در سطح محورهای لغزنده، از ترمزهای ناگهانی استفاده نکنند.

سرهنگ پور شمس یادآور شد: سرعت مطمئن فقط به اندازه سرعت مجاز در جاده مربوط نمی‌شود بلکه گاهی بسیار کمتر از آن نیز هست؛ یعنی سرعتی که راننده بتواند در آن سرعت، وسیله نقلیه خود را به آسانی و به درستی کنترل و فاصله طولی مناسب با دیگر وسایل نقلیه را نیز رعایت کند.

وی با تأکید بر این که تجهیزاتی مانند برف پاک کن و وسایل گرمایشی از ضروریات رانندگی در شرایط بارانی است، از رانندگان خواست در شرایط ناپایدار آب و هوایی، با شیشه بخار گرفته رانندگی نکنند و همواره با توجه بیشتر به عابران پیاده و موتورسیکلت سواران، در هنگام عبور از کنار آنها سرعت خود را کاهش دهند.

کد مطلب 5660223

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    نظرات

    • من IR ۲۰:۵۲ - ۱۴۰۱/۰۹/۲۹
      0 0
      پاسخ
      والا این بخار نیست بلکه آلودگیه
    • IR ۲۱:۳۸ - ۱۴۰۱/۰۹/۲۹
      0 0
      پاسخ
      بی انصافا واقعا مه؟

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