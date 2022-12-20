وقوع پدیده مه در اکثر محورهای استان مرکزی/ رانندگان احتیاط کنند

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ محمد پورشمس با اشاره به وقوع پدیده مه گرفتگی تأکید کرد: رانندگان ضمن رعایت سرعت مطمئن، به منظور پیشگیری از لغزندگی وسیله نقلیه خود در سطح محورهای لغزنده، از ترمزهای ناگهانی استفاده نکنند.

سرهنگ پور شمس یادآور شد: سرعت مطمئن فقط به اندازه سرعت مجاز در جاده مربوط نمی‌شود بلکه گاهی بسیار کمتر از آن نیز هست؛ یعنی سرعتی که راننده بتواند در آن سرعت، وسیله نقلیه خود را به آسانی و به درستی کنترل و فاصله طولی مناسب با دیگر وسایل نقلیه را نیز رعایت کند.

وی با تأکید بر این که تجهیزاتی مانند برف پاک کن و وسایل گرمایشی از ضروریات رانندگی در شرایط بارانی است، از رانندگان خواست در شرایط ناپایدار آب و هوایی، با شیشه بخار گرفته رانندگی نکنند و همواره با توجه بیشتر به عابران پیاده و موتورسیکلت سواران، در هنگام عبور از کنار آنها سرعت خود را کاهش دهند.