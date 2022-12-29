به گزارش خبرگزاری مهر، وحید یامین پور معاون امور جوانان وزارت ورزش در نشست رویداد ملی بانوان همراه طی سخنانی با تقدیر از کار و زحمات گروه‌های مردمی و جهادی اظهار کرد: رهبر انقلاب پس از صدور بیانیه گام دوم در سخنانی فرمودند برای رسیدن به اهداف بیانیه حضور حلقه‌های مردمی نیاز است و آنچه باید رقم بخورد به تنهایی در توان حاکمیت نیست بلکه با حضور جوانان و حلقه‌های میانی و گروه‌های مردمی صورت می‌گیرد.

وی با تاکید بر اهمیت کار گروه‌های مردمی گفت: نقش دولت و حاکمیت زمینه سازی، ظرفیت سازی و حمایت است اما ایده پردازی، پیگیری و عملیات مردمی بر عهده حلقه‌های مردمی است. دولت باهوش از این بدنه مردمی و فعالیت‌های جهادی حمایت می‌کند و مسیر را برای آنها ریل گذاری می‌کند.

یامین پور با بیان این که دولت سیزدهم به موضوع توسعه مشارکت‌های اجتماعی نگاه فرهنگی و تمدنی دارد، تاکید کرد: دولت می‌تواند با ریل گذاری و حمایت مناسب، به این انرژی سیلابی عظیم گروه‌های جهادی و مردمی جهت دهد و گروه‌های مردمی و جهادی خودش را مخاطب بیانیه گام دوم انقلاب می‌داند و بار سنگینی روی دوش دارد بنابراین فارغ از نگاه دولت، به یک خودآگاهی و طراحی بلند مدت نیاز دارد.

معاون امور جوانان با تاکید بر تکثیر و توسعه گروه‌های مردمی، افزود: این ایده، روحیه و انگیزه گروه‌های جهادی و مردمی باید همه گیر شود.

وی خطاب به نمایندگان گروه‌های جهادی تصریح کرد: سعی کنید خودتان را بین اطرافیان تکثیر کنید ما به این کار در کشور نیاز داریم.

یامین پور همچنین بر سرمایه گذاری و برنامه‌ریزی روی تشکیلات و نیروهای انسانی گروه‌های مردمی و جهادی تاکید کرد و افزود: باید روی تقویت خود و مجموعه خود از همه جهات از موضوعات معنوی گرفته تا تقویت بنیه علمی برنامه‌ریزی کنید تا از فرسایش نیروها جلوگیری شود در واقع به اردوها و دوره‌هایی نیاز داریم که خود را تقویت کنیم.

معاون امور جوانان در پایان گفت: توصیه مقام معظم رهبری این است که کار مهم و مفید، منضبط و منسجم و به دور از غوغاسالاری تعقیب شود که باید این توصیه معظم له را چراغ راه کار جهادی قرار دهیم.