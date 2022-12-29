احتمال کولاک و سرمازدگی در ارتفاعات/ هشدار هواشناسی به کوهنوردان

به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان هواشناسی اعلام کرد: طی امروز و فردا تداوم استقرار هوای سرد به‌ویژه برای ساعات شب (شب مانی) و اوایل صبح، شرایط سرمازدگی را رقم می‌زند.

مطابق با اعلام سازمان هواشناسی در دامنه‌های شمالی البرز غربی و مرکزی شرایط مه آلودگی و بارش پراکنده برف مورد انتظار است. با توجه به وزش باد (گاهی شدید) احتمال وقوع کولاک موقتی به ویژه در مناطق پوشیده از برف تازه، سوز باد و کاهش دید افقی و عمودی وجود دارد.

برای ساعات اولیه صبح در ارتفاعات البرز، شمال غرب، شمال شرق و ارتفاعات شمال تهران، شرایط وقوع مه تابشی و کاهش دید وجود دارد و تمهیدات لازم برای پرهیز از انحراف از مسیر و مخاطره سقوط و پرتاب ضرورت دارد.

در سایر ارتفاعات و کوهستان‌های مرتفع کشور نیز، وزش باد و سوز باد مهمترین پدیده جوی است. بنابراین تمهیدات لازم برای پرهیز از سرمازدگی و انتخاب پوشش مناسب برای شرایط یخبندان طی روزهای پنجشنبه و جمعه در ارتفاعات اهمیت بسیار بالایی دارد.

این هفته پدیده خاص هواشناسی وجود ندارد و غالباً هوای صاف تا کمی ابری بر ارتفاعات تهران حاکم است و امکان دارد در برخی محورهای کوهستانی پدیده مه اتفاق افتد.

کوهنوردان در اوایل صبح و شب هنگام صعود به ارتفاعات، حتماً تجهیزات مناسب با سرمای زمستان و هوای مه آلود را به همراه داشته باشند.