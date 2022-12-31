پیشگیری از خطر پشه ائدس نیازمند همکاری بین بخشی است

به گزارش خبرنگار مهر، ماه زرافشون رفیعی بعد از ظهر شنبه در نشست شورای سلامت شهرستان دشتستان با اشاره به نقش سایر سازمان‌ها، ادارات و نهادها در مقابله جهت پیشگیری از شیوع بیماری در شهرستان خاطرنشان کرد: همان‌گونه که در مقابله با بیماری کرونا شاهد همکاری اعضا شورای سلامت بودیم و این مهم منتج به نتیجه مطلوب شد، در مبارزه با پشه آئدس نیز باید این مهم اتفاق بیفتد تا سلامت مردم به بهترین شکل ممکن تأمین شود.

سرپرست شبکه بهداشت و درمان تنگستان تصریح کرد: ظهور بیماری کرونا و سایر بیماری‌های واگیر نشان داد که نباید از این نوع بیماری‌ها غافل شد.

وی گفت: و از آنجایی که برای برخی بیماری‌ها واکسن یا دارویی وجود ندارد، پس باید جهت پیشگیری ازهر نوع بیماری، برنامه و راهکار از پیش تعیین‌شده‌ای تدوین کرد تا در صورت لزوم بهترین اقدام در جهت تأمین سلامت جامعه صورت گیرد.

ماه زرافشون رفیعی با تأکید بر شعار پیشگیری بهتر از درمان است اضافه کرد: نقش آموزش و کسب آگاهی و ایجاد آمادگی برای مقابله درست و اصولی با هر نوع عاملی که سلامت را تهدید می‌کند از اهمیت فوق‌العاده‌ای برخوردار است.

مقام مسئول بهداشت و درمان در تنگستان گفت: در حال حاضر پشه آئدس در استان هرمزگان موجب بیماری شده و با توجه به همسایگی استان بوشهر با این استان، خطر انتقال بیماری از این پشه، سلامت مردم را تهدید می‌کند.

وی افزود: با توجه به اینکه زیستگاه پشه آئدس در آب و حتی آب خیلی کم است، برای مقابله با آن باید کانال‌های آبی روباز بهسازی شوند، هر شیء که امکان جمع شدن آب در آن وجود دارد همچون لاستیک‌های تعبیه‌شده در اطراف لنج‌ها، گلدان‌ها، زیرگلدانی و هر وسیله‌ای که می‌تواند عامل جمع شدن آب راکد باشد جمع‌آوری و تخلیه شود.