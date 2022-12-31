سفیر «روایت حبیب» در جمع سربازان یزد

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه حضور کاروان هنری روایت حبیب در استان یزد، ویژه برنامه سفیر روایت، در پادگان آموزش رزم مقدماتی آیت‌الله خاتمی یزد با حضور پرشور و گسترده سربازان برگزار شد.

اجرای ضرب و نقالی، اجرای نمایش «سرباز» کاری از گروه نمایشی شهرآشوب با مضمون زندگی و مجاهدت‌های شهید حاج قاسم سلیمانی، اجرای سرود توسط گروه سرود فجر جاوید استان یزد با دو قطعه شامل عناوین «دوباره پرواز» و «همیشه پیروز» با موضوع شهادت سردار دل‌ها و شهدای یزد، پخش موسیقی و نماهنگ و گفتگوی صمیمانه مالک سراج هنرمند تئاتر، سینما و تلویزیون با سربازان از برنامه های این کاروان در جمع سربازان بود.

کاروان سیار سفیر روایت پیش از این نیز در میدان امیرچخماق یزد و حسینیه بزرگ شهر مجومرد شهرستان اشکذر به اجرای برنامه پرداخته بود.

به مناسبت سومین سالگرد شهادت سردار حاج قاسم سلیمانی، دومین کاروان هنری روایت حبیب فعالیت خود را یک ماه پیش از مشهد مقدس آغاز کرده و پس از اجرا در ۸ استان کشور، از ۸ تا ۱۱ دی‌ماه در استان یزد به اجرای برنامه‌های متنوع فرهنگی، هنری و ادبی می‌پردازد و مراسم اختتامیه این رویداد هنری نیز ۱۳ دی در کنار مزار حاج قاسم در کرمان برگزار خواهد شد.