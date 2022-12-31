هلاکت ۱۳ تروریست داعشی در عراق

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل بغداد الیوم، فرماندهی عملیات مشترک عراق طی بیانیه‌ای اعلام کرد که طی ۴۸ ساعت گذشته هفت حمله هوایی به منطقه «نارین» در دیالی علیه مواضع داعش صورت گرفت که در این حمله، ۱۳ تروریست به هلاکت رسیدند.

بر اساس این بیانیه، یکی از سرکرده‌های گروه تروریستی داعش به نام «رائد محمد صالح الکروی» ملق به ابو زبیر نیز که عامل کشته شدن شماری از شهروندان و نیروهای امنیتی عراق بود، در عملیات نیروی هوایی عراقی به هلاکت رسید.

همچنین یکی از عناصر داعش نیز رصد شد که کمربند انفجاری و مقادیر زیادی مواد منفجره با خود داشت در حمله هوایی نیروهای عراقی کشته شد.

یک منبع امنیتی نیز چند پیش خبر داده بود که منطقه نارین در شمال شرق دیالی محاصره شده است تا عناصر داعش نتوانند فرار کنند. پس از محاصره این عناصر، نیروی هوایی عراق، مقرهای این تروریست‌ها را بمباران کرده است.