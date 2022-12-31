رزمایش جهادگران فاطمی بسیج کارگران در گلستان آغاز شد

به گزارش مهر، علی اکبر رجبی شامگاه شنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار کرد: رزمایش جهادگران فاطمی بسیج کارگران و کارخانجات گلستان از نهم تا شانزدهم دی با ۴۰ عنوان برنامه و خدمت در استان اجرا خواهد شد.

مسئول بسیج کارگران و کارخانجات سپاه نینوا گلستان افزود: این برنامه‌ها در ۱۴ شهرستان استان آغاز و اهالی شهر و روستاهای مختلف گلستان از آن بهره مند می‌شوند.

رجبی گفت: برنامه ریزی شده حدود ۵۰۰ بسته معیشتی بین افراد کم برخوردار و جامعه هدف توزیع شود.

وی افزود: همچنین چهار گروه جهادی برای کار نوسازی و مرمت خانه‌های محرومان تحت پوشش نهادهای حمایتی اعزام می‌شوند.

مسئول بسیج کارگران و کارخانجات سپاه نینوای گلستان گفت: در پنج شهرستان میز خدمت جهادی برای حل مشکلات کارخانجات، صنایع و حوزه کارگری برپا می‌شود.