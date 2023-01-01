داعش مسئولیت حمله اسماعیلیه مصر را برعهده گرفت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، گروه تروریستی داعش مسئولیت حمله روز جمعه به یک پست امنیتی در شهر اسماعیلیه مصر را برعهده گرفت.

بر اساس این گزارش، داعش اعلام کرد که عناصر این گروه به یک پست امنیتی پلیس مصر در منطقه السلام در شهر اسماعیلیه واقع در شرق مصر حمله کردند که در پی آن سه نیروی پلیس کشته و دست کم ۱۲ نفر دیگر از جمله یک افسر زخمی شدند.

منابع پزشکی و امنیتی مصر این حمله را نخستین حمله خارج از شبه جزیره سینا طی سه سال گذشته اعلام کرده بودند که به کشته شدن سه نیروی پلیس منجر گردید.

لازم به ذکر است که منابع امنیتی مصر روز جمعه از کشته شدن ۳ تن از نیروهای پلیس این کشور در حمله به یک پست امنیتی در شهر اسماعیلیه واقع در شرق این کشور خبر داده بودند.

منابع امنیتی گفتند که دو خودرو به این پست امنیتی در محله مسکونی السلام نزدیک شده و دو فرد که با خود اسلحه به همراه داشتند از آنها پیاده شدند و به سمت نیروهای امنیتی شلیک کردند.

این منابع افزودند که نیروهای پلیس به سمت افراد مهاجم تیراندازی کردند که به کشته شدن یکی از آنها منجر گردید و فرد دیگر که زخمی شده بود متواری شد.

منابع امنیتی احتمال داده بودند که این حادثه یک حمله تروریستی باشد.

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