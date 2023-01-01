تجلیل نمایندگان مجلس از عملکرد بانک ملت در حمایت از صنعت پتروشیمی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی بانک ملت، نایب رئیس اول فراکسیون اقتصاد انرژی مجلس شورای اسلامی با اشاره به همراهی بانک ملت در توسعه پتروشیمیها گفت: رشد و توسعه محصولات نفتی و صنعت پتروشیمی در شرایط تحریمی در گرو حمایت دولت و شبکه بانکی است.
سیدمجتبی محفوظی با اشاره به تحریمهای ظالمانه کشورهای غربی و آمریکا علیه ایران افزود: رشد و توسعه محصولات نفتی و صنعت پتروشیمی در شرایط تحریمی در گرو حمایت دولت و شبکه بانکی است.
نماینده مردم آبادان در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه توجه به صنعت پتروشیمی از حیث ارزآوری میتواند ثمرات مثبتی برای اقتصاد ما به همراه داشته باشد، افزود: خوشبختانه صنعت پتروشیمی ایران در سالهای اخیر رشد و توسعه چشمگیری داشته از این رو لازم است با تعامل بیشتر دستگاههای مسؤول زمینه تحول این صنعت فراهم شود.
وی با بیان این نکته که اعتبارات و منابع بانکی میتواند صنعت پتروشیمی و همچنین صنایع پایین دست آن را درگیر تحولات رو به رشد کند، تصریح کرد: باید دولت به ویژه بانک مرکزی بانکها را مکلف به تأمین اعتبار صنایع پتروشیمی که مولد هستند کند. این نماینده مردم در مجلس یازدهم با اشاره به عملکرد بانک ملت در حمایت از صنایع پتروشیمی گفت: ضمن قدردانی از عملکرد مثبت بانک ملت در این حوزه انتظار میرود سایر بانکها نیز با الگوگیری در این مسیر حرکت کنند.
محفوظی با بیان اینکه صنعت پتروشیمی پرسود بوده و زمینه ساز اشتغال بالایی است، افزود: ایجاد فضای رقابتی از سوی پتروشیمیها نیازمند حمایت از این صنعت طبق فرمایشات مقام معظم رهبری است. عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: بانکها باید در توسعه پتروشیمیها به صورت مشارکت یا تزریق اعتبار و تسهیلات همراهی کنند که این خود زمینه ساز تحقق فرمایش رهبری در دوری بانکها از بنگاه داری است.
نایبرئیس اول فراکسیون اقتصاد انرژی مجلس یادآور شد: ارائه گزارش مستمر از نحوه مشارکت بانکها در توسعه پتروشیمیها میتواند آنها را در مسیر همراهی با این صنعت با انگیزه کند.
عملکرد بانک ملت در حمایت از صنعت پتروشیمی شایسته تجلیل است
عضو کمیسیون انرژی مجلس با بیان این نکته که شبکه بانکی باید همسو با فرامین رهبری در مسیر حمایت از تولید حرکت کنند، گفت: پتروشیمی از صنایع پیشرو و ارزآور است و حمایت مالی از آن برای کشور مفید است.
قاسم ساعدی با اشاره ضرورت توجه به تولید داخل و همچنین منویات مقام معظم رهبری در این باره، گفت: توجه به تولید و صنعت در داخل میتواند به رشد اقتصادی و در نتیجه بهبود شرایط کشور منجر شود.
نماینده مردم دشت آزادگان در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه شبکه بانکی باید همسو با فرامین رهبری در مسیر حمایت از تولید حرکت کنند، افزود: با توجه به اینکه صنعت پتروشیمی از صنایع پیشرو و ارزآور است قطعاً حمایت مالی از آن برای کشور مفید خواهد بود.
وی با تاکید بر اینکه دولت باید حامی صنایع پیشرو و مولد باشد، تصریح کرد: دولت باید بانکهایی که به تزریق تسهیلات در این حوزه اقدام میکنند را تشویق کرده و مشوقهایی برای آنها در نظر بگیرد.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم با بیان این نکته که حمایت از پتروشیمیها از سوی شبکه بانکی قطعاً صنایع پایین دستی آن را نیز توسعه خواهد داد، گفت: دولت باید پیچ و خمهای موجود بر سر راه رونق تولید را بردارد و با حمایت از این بخش زمینه صادرات را فراهم کند.
وی با اشاره به عملکرد بانک ملت در حوزه حمایت از صنعت پتروشیمی، افزود: این اقدام مثبت و در جهت حمایت از تولید بوده که باید مورد تقدیر واقع شود. ساعدی گفت: حضور بانکها در عرصههای مختلف تولید نشان از شفافیت عملکرد و دوری از بنگاه داری آنها است.
عضو کمیسیون انرژی مجلس یازدهم یادآور شد: باید بانکها گزارشی از عملکرد خود در حوزه حمایت از تولید ارائه کنند تا بر همه نحوه برخورد آنها با تولید کننده آشکار شود.
بانکها با الگو گیری از بانک ملت مسیر حمایت از حوزه پتروشیمی را در پیش بگیرند
عضو کمیسیون انرژی مجلس، با بیان اینکه پتروشیمیها یکی از صنایع ارزآور کشور به شمار میروند، گفت: حمایت بانک ملت از پتروشیمیها و ارائه تسهیلات به آنها شایسته قدردانی است.
رمضانعلی سنگدوینی با بیان اینکه پتروشیمیها یکی از صنایع ارزآور کشور به شمار میروند، گفت: توجه و حمایت از چنین صنایعی کلید برون رفت از مشکلات اقتصادی است.
نماینده مردم گرگان در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه باید دولت و شبکه بانکی حمایتهای جدی از صنایع پتروشیمی داشته باشند، افزود: پتروشیمیها میتوانند آمار اشتغال در کشور را افزایش داده و به کاهش بیکاری کمک کنند.
وی یا بیان اینکه دولت باید با ایجاد تکلیف برای شبکه بانکی تسهیلات دهی به پتروشیمیها را تسهیل کند، تصریح کرد: بانکها نیز باید بدانند که چنین تعاملی با صنایع قطعاً به نفع آنها نیز خواهد بود.
این نماینده مردم ادامه داد: منابع بانکی میتواند گره بسیاری از صنایع را باز کرده و حتی از تعطیلی آنها جلوگیری کند از این رو باید سایر بانکها نیز با الگو گیری از بانک ملت مسیر حمایتی را در پیش بگیرند.
عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی، با بیان این نکته که باید بانکها گزارشی از عملکرد خود در حوزه حمایت از تولید ارائه کنند، افزود: بانکها با ارائه چنین گزارشهایی اتهام بنگاه داری را نیز از خود دور میکنند.
بانک ملت بخشی از منابع خود را صرف توسعه صنعت پتروشیمی کرده است
رئیس کمیسیون عمران مجلس با بیان این نکته که تولید نیازمند حمایت ویژه دولت و شبکه بانکی برای ایجاد توسعه اقتصادی در کشور است، گفت: بانکها باید در توسعه صنعت و تولید پای کار باشند.
محمدرضا رضایی با بیان اینکه تولید نیازمند حمایت ویژه دولت و شبکه بانکی برای ایجاد توسعه اقتصادی در کشور است، گفت: پتروشیمی یکی از صنایع بزرگ دنیا بوده که ارزآوری به واسطه آن بسیار زیاد است و اگر مورد حمایت جدی واقع شود قطعاً میتواند چرخ اقتصاد را به گردش در آورد.
نماینده مردم جهرم در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه استفاده از مزیتهای تولید اشتغال در کشور را تضمین میکند، افزود: باید به سمت هدایت منابع به سمت تولید حرکت کنیم زیرا کشورهای پیشرفته به این ترتیب توانسته اند در مسیر خودکفایی کام بردارند.
وی با بیان این نکته که بانکها و منابع بانکی نقش بسیار مهمی در توسعه بخش تولید دارند، تصریح کرد: اگر شبکه بانکی همکاری مناسبی با تولید داشته باشند قطعاً وابستگی صرف به درآمدهای نفتی نیز کاهش خواهد یافت. این نماینده مردم در مجلس یازدهم با تاکید بر اینکه یکی از حوزههای تولید پتروشیمی است، گفت: اینکه بانکها منابع خود را صرف توسعه چنین صنایعی کنند قطعاً عوائد بسیار آن آمار بیکاری را نیز کاهش خواهد داد.
رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با اشاره به این نکته که بانک ملت در سالهای اخیر توانسته بخشی از منابع خود را صرف توسعه صنعت پتروشیمی کند، افزود: چنین رویهای باید از سوی سایر بانکها نیز دیده شود. این نماینده مردم در مجلس یازدهم ادامه داد: بانک مرکزی باید گزارشی از عملکرد شبکه بانکی در حمایت از تولید ارائه کند و با بانکهایی که بنگاه داری میکنند برخورد شود.
عملکرد بانک ملت در حمایت از پتروشیمیها باید مورد تحسین قرار بگیرد
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس، با تاکید بر اینکه صنعت پتروشیمی باید مورد حمایت نظام شبکه بانکی ما قرار بگیرد، گفت: عملکرد بانک ملت در حمایت از پتروشیمیها باید مورد تحسین قرار بگیرد و سایر بانکها نیز باید به این سمت و سو حرکت کنند که بخشی از منابع خود را در این حوزه هزینه کنند.
جعفر قادری عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با اشاره به نقش پتروشیمیها در رشد و توسعه اقتصادی، گفت: پتروشیمیها نقش قابل توجهی در تأمین ارز مورد نیاز کشور داشته و وقتی صحبت از بحث جدا شدن از اقتصاد نفتی میشود به این مفهوم نیست که ما از مجموعه پتروشیمیها اعلام بی نیازی کنیم بلکه باید به سمت توسعه ظرفیت پتروشیمی حرکت کرده و از خام فروشی نفت جلوگیری کنیم.
نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه جایگاه صنعت پتروشیمی در زنجیره تولید نفت جایگاه برجسته دارد که حتماً باید مورد توجه قرار بگیرد، افزود: ما در بخش پتروشیمیها باید دانش فنی را بومی کرده و در حقیقت سعی بر این باشد که از ظرفیت نفت و گازی که در داخل کشور داریم بیشترین استفاده را داشته باشیم.
وی با بیان اینکه باید در مکان یابی واحدهای پتروشیمی بحث کشاندن این واحدها به کنار دریاها را در دستور کار قرار دهیم، تصریح کرد: احداث پتروشیمیها در حواشی دریا برای اینکه بتوانیم در شرایط رقابتی قرار بگیریم لازم است.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم با تاکید بر اینکه بازار سرمایه و سیستم بانکی باید در خدمت بخش پتروشیمی باشد و بتواند نیازهای مالی این بخش را تأمین کند، گفت: انتظار داریم همانگونه که پتروشیمی نیاز ارزی ما را تأمین میکند بانکها نیز تعامل مناسبی داشته باشند.
قادری با اشاره به حمایت بانک ملت از پتروشیمیها، افزود: پتروشیمیها یکی از بخشهایی هستند که کاملاً از نظر عدالت اجتماعی و هم از نظر رشد اقتصادی مورد توجه بوده و باید در محدوده توجه دولت و نظام قرار بگیرند از این رو حمایت بانک ملت از این بخش قابل ستایش و تحسین است.
وی با بیان این نکته که حمایت شبکه بانکی از پتروشیمیها باید به عنوان یک سیاست کلی نظام مورد توجه قرار بگیرد، تصریح کرد: طبعاً عملکرد بانک ملت باید مورد تحسین و قدردانی قرار بگیرد و سایر بانکها نیز باید به این سمت و سو حرکت کنند که بخشی از منابع خود را در این حوزه هزینه کنند زیرا پتروشیمی یکی از حوزههایی است که از نظر استراتژیک مهم بوده زیرا زنجیره تولید نفت و گاز را تأمین کرده و تنوع محصولی که دارد میتواند بخش عمدهای از نیازهای ما را برطرف کند و همچنین اینکه صنعتی است که میتواند اشتغال و درآمد زیادی را ایجاد کرده و درآمد سرانه ما را افزایش دهد.
عملکرد بانک ملت در حوزه پتروشیمی کشور قابل ستایش است
نماینده مردم علی آباد کتول در مجلس با بیان اینکه پتروشیمیها یکی از صنایع پیشرو و مولد در کشور به شمار میروند، گفت: خوشبختانه بانک ملت تسهیلات دهی و مشارکت در صنعت پتروشیمی را در کارنامه خود دارد که قابل ستایش است.
رحمت الله نوروزی نماینده مردم علی آباد کتول در مجلس با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری درباره ضرورت حمایت از تولید ملی، گفت: راه برون رفت از مشکلات اقتصادی فعلی توجه به تولیدات داخلی است از این رو باید تمامی دستگاهها برای رفع مشکلات بخش مولد کشور توانمندیهای خود را بسیج کنند.
نماینده مردم علی آباد کتول در مجلس شورای اسلامی با بیان این نکته که پتروشیمیها یکی از صنایع پیشرو و مولد در کشور به شمار میروند، افزود: دولت باید اهتمام بیشتری برای رفع مشکلات این بخش با توجه به ارزآوری چشم گیر آن و همچنین اشتغال زایی بسیاری که در پی دارد داشته باشد.
وی با تاکید بر این نکته که شبکه بانکی میتواند با تزریق منابع مشکلات مالی صنعت پتروشیمی را مرتفع کند، تصریح کرد: دولت باید برای مشارکت بانکها در رشد و توسعه صنایع مشوقهایی را در نظر بگیرد.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم با بیان اینکه مشارکت بانکها در امور تولید و حمایت از صنعت خود زمینه ساز پایان دادن به بنگاه داری آنها است، گفت: خوشبختانه بانک ملت تسهیلات دهی و مشارکت در صنعت پتروشیمی را در کارنامه خود دارد.
نوروزی با تاکید بر این نکته که عملکرد بانک ملت در حمایت از صنعت پتروشیمی قابل تقدیر است، افزود: انتظار میرود سایر بانکها نیز مشارکت در صنایع را آغاز کرده و گزارشی از آن با شفافیت کامل ارائه کنند.
وی ادامه داد: معطوف شدن منابع در تولید و صنعت تحقق فرمایش رهبری در خصوص مقاوم سازی اقتصاد را نیز محقق خواهد کرد.
نظر شما