جلسه علنی آغاز شد/ بررسی طرح مالیات بر سوداگری در دستورکار مجلس

به گزارش خبرنگار مهر، دقایقی پیش جلسه علنی امروز (چهارشنبه ۱۴ دی ماه) مجلس شورای اسلامی به ریاست علی نیکزاد آغاز شد.

دستورکار این جلسه به شرح زیر است:

ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون آئین نامه داخلی در مورد طرح اصلاح مواد (۱۸۰) و (۱۸۲) قانون آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی (اعاده شده از شورای نگهبان)

ادامه رسیدگی به گزارش شور دوم کمیسیون اقتصادی در مورد طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی

گزارش کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات در مورد لایحه دوفوریتی اصلاح تبصره (۵) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور

گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد طرح یک فوریتی حمایت مالی از افشاگران فساد

گزارش کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری در مورد طرح تأمین نیروی انسانی آموزش و پرورش

بررسی طرح نحوه مواجهه با قانع کننده نبودن پاسخ وزیر

گزارش نهایی کمیسیون اصل نودم قانون اساسی در مورد تخلفات و ترک فعل‌های حوزه توسعه روستایی

گزارش نهایی کمیسیون اقتصادی در مورد تحقیق و تفحص از منطقه آزاد قشم

گزارش کمیسیون اجتماعی مبنی بر تصویب تقاضای تحقیق و تفحص از عملکرد صندوق بازنشستگی کارکنان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران