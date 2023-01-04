به گزارش خبرنگار مهر، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در نخستین اجلاس بین‌المللی مکتب شهید سلیمانی که از صبح امروز در سالن اجلاس سران برگزار شد، گفت: شهید سلیمانی برای امت اسلامی تولید قدرت و منزلت کرد و هر جا آمریکا خواست سیطره خودش را بر امت اسلامی بگستراند، شهید سلیمانی اجازه نداد.

وی افزود: شهید سلیمانی امنیت را با کمک مردم و همه گروه‌ها برقرار کرد و به امت اسلامی هویت بخشید.

رئیس مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: شهید سلیمانی فرمانده‌ای بود که خوب دشمن شناس بود و طراحی‌های منحصر به فردی داشت و شیوه‌های ویژه خودش را در مأموریت‌ها به کار می‌گرفت.

شهید سلیمانی معجزه انقلاب است/ حاج قاسم یک شخصیت جامع است

قالیباف گفت: ما ثمرات و معجزات بزرگ و زیادی از انقلاب اسلامی در طول بیش از ۴ دهه از انقلاب دیده‌ایم، ولی بنده معتقدم مهمترین معجزه انقلاب اسلامی این بود که این تحول را به وجود آورد، این زمینه تربیتی، اراده و باور را برای جوانان و امت اسلامی به وجود آورد.

رئیس مجلس گفت: امروز تربیت امت اسلامی، کادرهای اسلامی مبتنی بر فرهنگ اسلامی به عنوان مهمترین معجزه انقلاب اسلامی است.

وی افزود: امروز آمده‌ایم یکی از فرزندان انقلاب و معجزه انقلاب اسلامی را ببینیم. شهید سلیمانی تا قبل از پیروزی انقلاب و در آغاز انقلاب اسلامی یک جوانی در یک روستای دورافتاده در کرمان، به نام قنات ملک و از یک خانواده روستایی و عشایری ساده بود. او زمانی می‌گفت فلانی! ما تا ۸ سالگی کفش به پا کردن را نمی‌دانستیم و پا برهنه راه می‌رفتیم.

رئیس مجلس اظهار داشت: انقلاب اسلامی با ایمان به خدا و ایمان به مردم، از جوان روستازاده ای که با لقمه حلال زندگی کرده بود چنین شخصیتی را ساخت. این معجزه انقلاب اسلامی است.

قالیباف ادامه داد: اگر امروز اینجا در این همایش حرف می زنیم و از مکتب شهید سلیمانی می‌گوئیم در واقع مکتب شهید سلیمانی تربیت یافته مکتب حضرت امام (رضوان الله تعالی علیه) است. او را شخصیت جامع می‌دانیم. جامعیت شهید سلیمانی از این جهت است که او در انقلاب اسلامی تربیت شده است.

رئیس مجلس خاطرنشان کرد: لازم است درود بفرستم به روح پرفتوح همه شهدا، شهدای انقلاب اسلامی، شهدای جبهه مقاومت و همه شهدای مظلومی که در راه احیای اسلام و امت اسلامی مجاهدت کردند و به شهادت رسیدند درود می‌فرستم به طور ویژه بر روح شهید سلیمانی که شهید قدس و شهید جهان اسلام است. همینطور درود می‌فرستم به روح پرفتوح حضرت امام (ره)، امامی که با ایمان به خدا و با ایمان به قدرت مردم و با ایمان به راه و روشی که انقلاب کرده بود توانست چنین تحولی را در این مقطع زمانی در جهان اسلام رقم بزند.

قالیباف تصریح کرد: امام باعث تجدید حیات مجدد اسلام و عزت آن شد، آن امام بزرگواری که هیچ کلامی جز برای خدا نگفت، آن امام بزرگی که هیچ گامی جز برای خدا بر نداشت.

شخصیت شهید سلیمانی جمع اضداد است؛ او در عین لطافت مقتدر است

وی گفت: شهید سلیمانی در مکتب امامی تربیت شد که این مکتب، خودش جامع الاطراف بود و هست. شما به شخصیت شهید سلیمانی نگاه کنید، در موضوعات اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و رفتاری در ارتباط با قشرهای مختلف، او یک جا پدر است، یک جا برادر است، یک جا فرمانده است و یک جا فرمانبر است. وقتی از شخصیت شهید سلیمانی حرف می زنیم یعنی اینکه او جمع اضداد است.

قالیباف گفت: از ویژگی‌های شهید سلیمانی جامعیت بود. از این جهت که او بسیار لطیف هست ولی در عین حال مقتدر است. او در عین اقتدار در میان فرزندان شهدا با محبت حاضر می‌شد. او یک منتقم است ولی انسانی با گذشت و با محبت بود.

رئیس مجلس بیان کرد: از ۴۰ سال قبل که توفیق رفاقت و همسنگری با شهید سلیمانی را داشتم، روز به روز این جامعیت را در او تکمیل تر یافتم. اوج شخصیت شهید سلیمانی آن زمانی بود که به فرماندهی نیروی قدس انتخاب شد و این فرماندهی را قریب ۲۰ سال برعهده گرفت. او بزرگترین افتخار مادی و معنوی خود را پیدا کرد و این به این دلیل بود که شخصیت سلیمانی سربازی شد که بی واسطه فرماندهی او را یک مجتهد عادل، آگاه، شجاع، مدیر، مدبر و عمیق در مسائل راهبردی و اجتماعی و با ایمان به مردم و قدرت اسلام یعنی فرماندهی محترم کل قوا حضرت آیت الله خامنه ای، برعهده داشت.

شهید سلیمانی توانست برای امت اسلامی تولید قدرت و منزلت کند

وی گفت: شهید سلیمانی با آن عقبه و تجربه دفاع مقدس تربیت شد. او توانست برای امت اسلامی تولید منزلت کند. هر جا که ناامنی بود، در هر کجا که دشمن صهیونیستی و آمریکا در جهان اسلام ناامنی ایجاد می‌کردند، هر کجا که خواستند چپاول کنند، او حضور یافت و نگذاشت سلطه صهیونیست‌ها و آمریکایی‌ها در جهان اسلام نقش ایفا کند.

وی افزود: شهید سلیمانی با کمک مردم به جبهه مقاومت هویت بخشید. او انصافاً با همه وجود انسانی صادق بود. این صداقت به او خلوص خاصی داده بود. شک نکنید در هر محیطی که صداقت و اخلاص باشد، بدون شک آنجا برکت است. امروز برکت جبهه مقاومت مرهون باورهای قرآن است.

قالیباف ادامه داد: همه رزمندگانی که در کنار هم از شبه قاره تا مدیترانه و همه جهان اسلام بدون شک متوجه قلب جهان اسلام یعنی قدس و فلسطین هستند و امام فرمودند راه قدس از کربلا می‌گذرد.

رئیس مجلس خاطرنشان کرد: انصافاً شهید سلیمانی فرماندهی بود که خوب دشمن شناس بود، فرمانده ای بود که طراحی‌های منحصر به فردی داشت. شیوه‌های ویژه ای را در مأموریت‌های خود به کار می‌گرفت. او می‌دانست دشمن جهان اسلام، آمریکای جنایتکار است. او می‌دانست رژیم جنایتکار صهیونیستی دشمن امت اسلامی است. او می‌دانست دستگاه‌های استکباری از بخش‌های مختلف سیاسی، اقتصادی و حتی محیط زیستی زمینه سازی و حمایت می‌کنند که در دنیا به ویژه کشورهای اسلامی چنبره بیاندازد.

وی تصریح کرد: در باور شهید سلیمانی دو اصل مهم بود. اول وحدت جهان اسلام و دوم تولید قدرت در جهان اسلام. در تولید قدرت است که جهان اسلام متحد و یکپارچه پیش می‌رود. همیشه در مسیر این تولید قدرت در جهان اسلام تلاش کرد و چه خون و دل‌ها در راه حفظ وحدت و تولید قدرت در عمر پربرکت خود نخورد.

رئیس مجلس ادامه داد: او درک کرده بود که در سطح بین المللی و در سطح منطقه تنها منطقی که می‌تواند جوابگو باشد منطق قدرت است. حتی اگر گفتگو و مذاکره هم هست، با قدرت است. او باور داشت که قدرت برخاسته از مردم است. او باور داشت هرگونه عقب نشینی در برابر آمریکای جنایتکار و رژیم صهیونیستی با این خیال که او دست از سر ما بر می‌دارد، این یک خطای فاحش راهبری است. آنها تا هستند، وجودشان ظلم است و ما تا هستیم با ظالم می‌جنگیم و از مظلوم دفاع می‌کنیم.

قالیباف تاکید کرد: شهید سلیمانی به همین میزان درک کرده بود که باید عمق جهان اسلام را در بخش‌های مختلف ایجاد و گسترش دهد. باید به عمق اجتماعی جهان اسلام توجه کند. امروز همه ما و جبهه مقاومت و کشورهای اسلامی باید به آن توجه کنند که باید در خدمات اجتماعی با دنیا رقابت کنند. این نیاز جبهه مقاومت و حرکت انقلاب اسلامی است.

رئیس مجلس گفت: عظمت انقلاب اسلامی عظمت جبهه مقاومت است که برخاسته از فرهنگ اسلامی و مکتب قرآنی است.

قالیباف ادامه داد: بعد از جنگ جهانی دوم در شمال آفریقا و در جنوب غرب آسیا در دهه‌های ۵۰، ۶۰ و ۷۰ میلادی اتفاقاتی افتاد که باید به آنها خوب نگاه کنیم. در دهه ۶۰ یک روزی در جهان اسلام با توسعه رژیم صهیونیستی جنگی اتفاق افتاد حتی در جبهه دیپلماسی و نیز مذاکره در هر دو طرف، کشورهای اسلامی شکست خوردند.

وی با اشاره به شکست‌های رژیم صهیونیستی بعد از پیر وزی انقلاب اسلامی گفت: این عظمت انقلاب اسلامی و جبهه مقاومت در هدفمان برای آزادسازی قدس و نجات فلسطین است که در پاکستان، افغانستان، یمن، سوریه و لبنان روحیه خودباوری پیدا شده است. شما نگاه کنید کارهای امروز دشمن صهیونیستی اصلاً با گذشته قابل ملاحظه نیست. در دهه ۶۰ در چند روز هم علیرغم حمایت یکی از ابرقدرت‌ها، مقاومت صورت نگرفت اما حرکت مجاهدان فلسطینی در حال حاضر در تاریخ گذشته شأن سابقه ندارد.

وی گفت: در غزه که در همه ابعاد محاصره است، در جنگ ۳۳ روزه و نیز در مشخص کردن خط دریایی برای برداشت گاز، عظمت انقلاب اسلامی در جبهه مقاومت است که وقتی به دشمن نهیب می‌زنند این گونه مسلط می‌شوند. راه موفقیت همین راه مکتب شهید سلیمانی و جبهه مقاومت است.

رئیس مجلس تاکید کرد: شهید سلیمانی داعش را چگونه شکست داد؟ او چگونه هژمون آمریکا در منطقه را به شکست رساند. او با ایمان به خدا و ایمان به مردم این کار را کرد. اینکه ترامپ گفته بود ۷ تریلیون دلار هزینه کردیم اما هواپیمای من در یک فرودگاه نظامی در شب بدون چراغ و امنیت بر زمین بنشیند.

باید هزینه عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی را بالا ببریم

وی خواستار شد: هم دولت‌های اسلامی باید توجه کنند که رژیم صهیونیستی به دنبال عادی سازی روابط خود با کشورهای اسلامی است. ما باید تلاش کنیم و آنقدر هزینه این کار را بالا ببریم که کسی جرأت آن را نداشته باشد این کار را انجام دهد.

قالیباف در پایان تصریح کرد: شهید سلیمانی با شهادت خود نشان داد که انقلاب اسلامی و مکتب امام هنوز در دنیا زنده است. امروز شهدای جبهه مقاومت، بزرگان و مبارزین این جبهه نشان داده‌اند که هنوز این جبهه زنده است. این وعده خدا است که اگر در راه او مقاومت و ایستادگی کردند خداوند پیروزی آنها را تضمین کرده است.