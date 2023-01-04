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۱۴ دی ۱۴۰۱، ۹:۵۴

مدیرکل فرودگاه های آذبایجان غربی:

نقص فنی هواپیما در مبدا موجب تاخیر پرواز ارومیه به تهران شد

نقص فنی هواپیما در مبدا موجب تاخیر پرواز ارومیه به تهران شد

ارومیه - مدیرکل فرودگاه‌های آذربایجان‌غربی گفت: نقص فنی هواپیما موجب تاخیر ۳ ساعته در انجام پرواز ارومیه به مقصد تهران شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدعلی قراملکی در این زمینه اظهار کرد: پرواز هواپیمایی که مقرر بود صبح امروز از تهران به ارومیه انجام شود، به دلیل نقص فنی، پرواز صورت نگرفت.

وی افزود: بنابراین این نقص موجب تأخیر ۳ ساعته در انجام پرواز ارومیه به مقصد تهران شده است.

مدیرکل فرودگاه‌های آذربایجان‌غربی با بیان اینکه تأخیر و کنسلی پروازها ناشی از کوتاهی در انجام وظایف فرودگاه نیست و به فرودگاه ارتباطی ندارد، افزود: عمده علت تأخیر در پروازها یا کنسلی ناشی از نقص فنی هواپیما و شرکت‌های هواپیمایی است و هر تأخیر پرواز از مبدا طبیعتاً تأخیر فرود در فرودگاه مقصد و تأخیر در بارگیری و پرواز بعدی را به دنبال دارد.

قراملکی با قدردانی از صبر و شکیبایی مردم که متمدنانه با این موضوع برخورد کرده و به صورت حرفه‌ای با آن روبرو می‌شوند، گفت: در تأخیرات پروازی، ما طرف مردم و پیگیر مطالبات آنها هستیم تا شرکت‌های هواپیمایی این تأخیرات را به حداقل برسانند.

کد مطلب 5673203

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    نظرات

    • امید محمدی IR ۱۳:۲۳ - ۱۴۰۱/۱۰/۱۴
      0 0
      پاسخ
      ۳ ساعت نبود و بیش از ۷ ساعت بود.دروغ نگو اقای مسئول

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