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۱۴ دی ۱۴۰۱، ۱۱:۳۹

موسوی در صحن مجلس:

باید به داد بازنشستگان و معلمان حق‌التدریس برسیم

باید به داد بازنشستگان و معلمان حق‌التدریس برسیم

نماینده مردم ملکان در مجلس شورای اسلامی گفت: باید به داد بازنشستگان، معلمان حق‌التدریس، غیرانتفاعی‌ها و نهضتی‌ها هم برسیم و قانون رتبه‌بندی معلمان باید مورد توجه قرار گیرد.

به گزارش خبرنگار مهر، سید علی موسوی در جلسه علنی امروز (چهارشنبه ۱۴ دی ماه) مجلس شورای اسلامی خطاب به هیئت رئیسه، گفت: سوال و استیضاح نمایندگان را جدی بگیرید، چرا که مردم و دهک‌های پایین جامعه مشکل معیشتی دارند.

وی بیان کرد: قیمت خرید محصول کشاورزان از جمله کشمش بسیار پایین است در حالی که قیمت کود و سم بسیار بالا و کمرشکن است.

نماینده مردم ملکان در مجلس شورای اسلامی با انتقاد از عدم اجرای قانون رتبه بندی معلمان، تصریح کرد: اگر از نیروهای شرکتی دفاع می‌کنیم، باید به داد بازنشستگان، معلمان حق التدریس، غیرانتفاعی‌ها و نهضتی‌ها هم برسیم.

کد مطلب 5673327
زهرا علیدادی

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