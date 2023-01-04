به گزارش خبرنگار مهر، سید علی موسوی در جلسه علنی امروز (چهارشنبه ۱۴ دی ماه) مجلس شورای اسلامی خطاب به هیئت رئیسه، گفت: سوال و استیضاح نمایندگان را جدی بگیرید، چرا که مردم و دهک‌های پایین جامعه مشکل معیشتی دارند.

وی بیان کرد: قیمت خرید محصول کشاورزان از جمله کشمش بسیار پایین است در حالی که قیمت کود و سم بسیار بالا و کمرشکن است.

نماینده مردم ملکان در مجلس شورای اسلامی با انتقاد از عدم اجرای قانون رتبه بندی معلمان، تصریح کرد: اگر از نیروهای شرکتی دفاع می‌کنیم، باید به داد بازنشستگان، معلمان حق التدریس، غیرانتفاعی‌ها و نهضتی‌ها هم برسیم.