هشدار هنیه به سران کشورهای اسلامی:برای نجات مسجدالاقصی به پاخیزید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رسانه‌های فلسطینی، «اسماعیل هنیه» رئیس دفتر سیاسی جنبش مقاومت اسلامی فلسطین حماس در پیامی به سران و رهبران کشورهای اسلامی به تشریح سیاست‌های کابینه جدید رژیم صهیونیستی به نخست وزیری بنیامین نتانیاهو در قبال مسجد الاقصی و طرح‌های این رژیم برای سیطره کامل بر این مسجد پرداخت.

هنیه در این پیام خواستار تحرک فوری و سازنده برای نجات مسجد الاقصی و توقف تجاوزات و طرح‌های شوم اشغالگران علیه آن شد.

در این پیام آمده است: شما را در جریان خطری که مقدسات فلسطین به طور عام و در رأس آن مسجد مبارک الاقصی را همزمان با روی کار آمدن دولت راست‌را و افراطی صهیونیستی تهدید می‌کند، قرار می‌دهیم، این کابینه تجاوزات علیه مسجد الاقصی را با تعرض ایتمار بن گویر وزیر امنیت داخلی به بهانه‌های سیاسی و دینی شدت بخشیده و شاهد اظهارات نژادپرستانه او در رابطه با مسجد الاقصی هستیم که این نیات و اهداف شوم کابینه افراط گرای صهیونیست در مورد سیطره بر مسجد الاقصی را می‌رساند.

هنیه خاطر نشان کرد که به هیچ وجه نباید در مقابل این تحول خطرناک سکوت کرد و آن را پذیرفت و چنین اقداماتی اوضاع را به سمت درگیری دیگری در فلسطین می‌کشاند و پیامدهای آن کل منطقه را فراخواهد گرفت.

وی افزود: از روز نخست که قدس در سال ۱۹۶۷ اشغال شد، دشمن صهیونیستی طرح‌های شوم خود برای سیطره بر این مسجد و دیگر مقدسات فلسطین را آغاز کرد، اما آنچه امروز شاهد هستیم کاملاً متفاوت است و صرفاً یک هدف را دنبال می‌کند که بن گویر با تعرض به مسجد الاقصی آن را به وضوح اعلام کرد و آن چیزی نیست جز تقسیم مسجد الاقصی بین مسلمانان و یهودیان که این مقدمه‌ای برای سیطره کامل و نهایی بر این مسجد خواهد بود، اما ملت و مقاومت فلسطین و در کنار آنان سرتاسر امت و آزادگان جهان هرگز اجازه چنین چیزی را نخواهند داد.

اسماعیل هنیه هشدار داد که تشدید تجاوزات علیه مسجد الاقصی که آغازگر آن وزرای کابینه تندرو رژیم صهیونیستی با گرایشات افراطی گرانه بودند، با هدف پیشبرد و تحقق اهداف و خواسته‌های صهیونیسم صورت می‌گیرد. وی تاکید کرد که هجمه اخیر صهیونیست‌ها علیه مسجد الاقصی همزمان با ادامه بازداشت هزاران فلسطینی، توسعه شهرک سازی و اعدام‌های میدانی، نادیده گرفتن حقوق فلسطینیان در سرزمین‌های اشغالی ۱۹۴۸، محاصره غزه و بی اعتنایی به حق بازگشت آوارگان فلسطینی به شهر و دیار خود انجام می‌گیرد.

هنیه خطاب به سران و رهبران کشورهای اسلامی و عربی گفت که ما امروز از شما می‌خواهیم موضعی واضح و قاطع در قبال سیاست‌های تندروانه کابینه رژیم صهیونیستی که موج جدیدی از اشغالگری و شهرک سازی را با تکیه بر ایدئولوژی تلمودی با هدف حذف حقوق ملت فلسطین و سیطره بر سرزمین و مقدسات آن و یهودی سازی آن و تبدیل مسجد الاقصی به معبد کذایی خود آغاز کرده، اتخاذ کنید.

وی عنوان کرد که این حجم از جنایات و تجاوزات اشغالگران صهیونیستی تحت حمایت مستقیم کابینه و سرویس‌های امنیتی آن، مستلزم تلاش و همبستگی عربی و اسلامی برای مقابله با این گونه اقدامات است، زیرا هرگونه تعلل در این زمینه به نفع دشمن صهیونیستی و اهداف شوم آن خواهد بود.

هنیه تاکید کرد که باید با تمامی ابزارها و راهکارهای ممکن برای نجات مسجد الاقصی بپا خیزیم و مانع از تحقق اهداف کابینه تندرو صهیونیستی در زمینه سیطره بر مسجد الاقصی و تقسیم زمانی و مکانی آن شویم.