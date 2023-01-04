نشست شورای امنیت با موضوع هتک حرمت مسجد الاقصی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آناتولی، امارات متحده عربی و چین پس از واقعه هتک حرمت «ایتمار بن گویر» وزیر امنیت داخلی رژیم اشغالگر قدس به صحن مسجد الاقصی در بیت القدس اشغالی خواستار برگزاری نشست شورای امنیت سازمان ملل شدند.

بر اساس اعلام این خبرگزاری، دیپلمات های آگاه دراین خصوص اعلام کردند که انتظار می رود نشست این شورا فردا پنجشنبه تشکیل شود.

این نشست همراه با اعلام محکومیت های شدید این واقعه در سراسر جهان همراه شد به نحوی که آمریکا به عنوان نزدیک ترین متحد رژیم صهیونیستی هم مجبور شد به نگرانی عمیق پیرامون این تحولات وانمود کند.

«فرحان حق» معاون سخنگوی دبیرکل سازمان ملل هم پیشتر در سخنانی اظهار داشت که «آنتونیو گوترش» بر ضرورت حفظ وضع موجود همسو با نقش ویژه اردن در مدیریت مقدسات اسلامی قدس تاکید کرده است.

وی در واکنش به تعرض ایتمار بن گویر وزیر افراط گرای صهیونیست به مسجد الاقصی نیز از تمامی طرف‌ ها خواست از هرگونه اقدامی که به تشدید تنش و درگیری‌ ها در قدس و دیگر اراضی اشغالی منجر شود، اجتناب ورزند.

ایتمار بن گویر وزیر امنیت داخلی رژیم صهیونیستی صبح سه شنبه تحت تدابیر امنیتی شدید به مسجد مبارک الاقصی تعرض کرد که این اقدام با واکنش شدید فلسطینیان از جمله گروه های مقاومت فلسطین مواجه شده است.

پیش از این مقامات سازمان ملل و مصر با ارسال پیامی برای بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی به وی هشدار داده بودند که در صورت تعرض ایتمار بن گویر به مسجدالاقصی، نمی توانند مانع از پیامدهای خطرناک آن شوند.