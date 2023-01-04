به گزارش خبرنگار مهر، مهدی مهر انگیز بعد از ظهر چهارشنبه در نشست با حضور مشاور عالی رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و مسؤلین، رؤسای ادارات، شوراها و شهرداران شهرستان عسلویه گفت: از تأکیدات مقام معظم رهبری و رئیس قوه قضائیه این است که مسئولین باید برای مردم کار کنند، پشت میز نشستن کار مردم انجام نمی‌شود مسؤلین باید در بین مردم حضور داشته باشند و از نزدیک مشکلات مردم را پیگیری کنند.

رئیس کل دادگستری استان بوشهر اظهار داشت: مسئله مشکل اراضی مردم استان بوشهر آنقدر برای رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مهم بود که ظرف سه ماه دو بار به استان بوشهر سفر کردند.

وی گفت: در گذشته بر اساس یک رأی هفت هزار و ۴۲۹ هکتار از اراضی شهرستان عسلویه که ۱۸ روستا را در بر می‌گیرد را موات اعلام کرده‌اند زمین‌های که متعلق به مردم بوده و نسل به نسل در این زمین‌ها کشاورزی، دامداری و سکونت داشته‌اند.

وی ادامه داد: یک علت که شاید چندین دهه مردم عسلویه با این مشکل مواجه بودند عدم ورود دادگستری، سازمان ثبت اسناد و املاک استان و کشور به این موضوع بوده است.

رئیس کل دادگستری استان بوشهر افزود: مطالبه گری مردم، شوراها، امامان جمعه اهل سنت و شیعه، فرماندار شهرستان به این موضوع بنا به تشکیل این جلسات شد تا مشکل مردم مرتفع شود و در سفر آتی رئیس قوه قضائیه به استان هم بر حل مشکلات اراضی مردم استان بوشهر تأکید و تصمیم گیری خواهد شد

وی گفت: ابتدای هفته آینده یک کارگروه با ریاست مشاور عالی رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، با حضور مدیر کل منابع طبیعی، مدیر کل ثبت و اسناد استان، کارشناسان، رئیس دادگستری و دادستان عسلویه در مرکز استان برگزار خواهد شد و مستندات و نقشه‌ها را اینجانب به مرکز کشور خواهم برد و ان شاء الله این رأی را به نفع مردم اصلاح خواهیم کرد.