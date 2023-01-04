جهاد آبرسانی به ۱۰ هزار روستای کشور ۳۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد

به گزارش خبرنگار مهر، اتابک جعفری لور عصر چهارشنبه در آئین آغاز عملیات اجرایی خط انتقال آب ارس به دشت شبستر و مرند و تبریز گفت: این پروژه یکی از مهمترین طرح‌های آبرسانی کشور است که توسط تلاشگران قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء (ص) اجرا می‌شود.

وی با بیان اینکه عملیات اجرایی پروژه خط انتقال آب ارس به تبریز مشکل تنش آبی شهرهای مسیر را برطرف می‌کند، ادامه داد: طرح خط انتقال آب ارس به دشت شبستر و دریاچه ارومیه شامل ۱۱۰ کیلومتر خط انتقال، ۳ ایستگاه پمپاژ، ۱ تصفیه‌خانه، ۱۱ مخزن و همچنین توسعه آبگیر موجود است.

جعفری لوز با اشاره به اینکه جهاد آبرسانی به ۱۰ هزار روستای کشور از ابتدای دولت آغاز شده است، گفت: این طرح هم اکنون پیشرفت ۳۰ درصدی دارد.

تمام روستاهای بالای ۲۰ خانوار از آب شرب سالم بهره مند می‌شوند

مدیرعامل شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور سپس افزود: تا پایان عمر دولت تمام روستاهای بالای ۲۰ خانوار از آب شرب سالم و بهداشتی بهره مند می‌شوند.

وی همچنین در خصوص پروژه خط انتقال آب ارس به تبریز گفت: این پروژه ۱۲ شهر بزرگ و ۱۵۰ روستا را تحت پوشش قرار می‌دهد.