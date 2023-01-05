چهارمین جشنواره تئاتر سردار آسمانی آغاز به کار کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ستاد خبری جشنواره سردار آسمانی، چهارمین دوره جشنواره سراسری تئاتر سردار آسمانی به دبیری محمد کاظم تبار و جمعی دیگر از هنرمندان تئاتر کشورمان از جمله کوروش زارعی دبیر چهل و یکمین جشنواره تئاتر فجر، محمد حبیبی رئیس انجمن تئاتر انقلاب و دفاع مقدس، حمید نیلی مدیر تماشاخانه ایرانشهر، کاظم نظری مدیرکل هنرهای نمایشی، محمدیاشار نادری مدیرعامل بنیاد فرهنگی روایت، انوش معظمی، توحید معصومی، اعظم بروجردی، محسن سلیمانی فارسانی و جمعی از مردم و هنرمندان تئاتر بر مزار سردار شهید سلیمانی در آرامستان شهدای کرمان آغاز به کار کرد.

در ابتدای این مراسم که با پخش تیزر جشنواره آغاز شد، محسن روحی مدیرکل وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمان با یاد و نام شهدا به ویژه سردار شهید حاج قاسم سلیمانی آغاز سخن کرد و گفت: الحمدالله شخصیت حاج قاسم آنقدر جذابیت دارد که هنرمندان علاقه به کار و تولید اثر درباره ایشان داشته باشد. همه ابعاد زندگی و شخصیت ایشان قابل کار است و همه ما هنرمندان وظیفه داریم درباره ایشان کار کنیم. برای ما کرمانی‌ها هم افتخاری است که میزبان هنرمندان در جشنواره تئاتر آسمانی باشیم، ان شاءالله سال به سال به کیفیت این جشنواره افزوده شود.

در ادامه گروه نمایشی از بوشهر اجرایی با نام «هدیه‌ای برای دخترم» را تقدیم به مردم و سردار سلیمانی کردند.

هنرمندان پای کار ایران و انقلاب ایستاده‌اند

در ادامه مراسم محمد کاظم تبار دبیر جشنواره طی صحبت‌هایی گفت: چهارمین جشنواره سراسری تئاتر سردار که مزین به نام بزرگمرد و اسطوره تاریخ ایران و جهان اسلام است، با شعار پاسداشت مقام والای سپهبد شهید سلیمانی و سرداران شهید جبهه مقاومت است که به همت انجمن تئاتر انقلاب و دفاع مقدس بنیاد فرهنگی روایت فتح و مشارکت اداره کل فرهنگ و ارشاد استان کرمان از ابتدای آذر ماه با انتشار فراخوانی رسماً فعالیت خود را آغاز کرد.

وی با اشاره به اینکه نزدیک به ۶۰ فیلم از اقصی نقاط کشور به دبیرخانه جشنواره واصل شد، توضیح داد: وجه تمایز این جشنواره با سایر جشنواره‌ها در این مقیاس گستردگی آن در سراسر کشور است به طوریکه ۳۰ اثر کیفی از ۲۳ شهرستان کشور از جمله گرگان، زاهدان، رودسر، بوشهر و … به جشنواره ارسال شده و همین ۲۳ شهرستان کشور میزبان چهارمین جشنواره سردار هستند.

وی با اشاره به اینکه در تلاش برای بین المللی کردن جشنواره هستند، گفت: این جشنواره با آغاز اجراهای نمایش «پارکاب» به کارگردانی امیر حسینی از شهر قدس در هرات افغانستان شروع شده و امید است که در دوره‌های بعد در گستره کشورهای جهان اسلام و جبهه مقاومت برگزار شود.

کاظم تبار در پایان اظهار کرد: برافراشتن پرچم سیدالشهدای جبهه مقاومت با وسیله هنر خودش مهر تأییدی بر امنیت و آرامش ایران اسلامی است و اثبات می‌کند که هنرمندان پای اعتقاد و آرمانهایشان ایستاده اند. هنرمندان فارغ از چند سلبریتی بی دغدغه علی رغم داشتن غم نان، غم وطن را دلسوزانه و متعهدانه از موهبتی که خدا به آنها عطار کرده، دارند. امروز همه ما اینجا جمع شدیم تا بگوییم ما هنرمندان پای انقلاب و ایران هستیم و با افتخار راه مجاهد حق، حاج قاسم را ادامه می‌دهیم ما هم معتقدیم ما ملت شهادتیم، ما ملت امام حسینیم.

در ادامه رضا احمدی خواننده آئینی کشور قطعاتی به نام «مکتب قاسم سلیمانی» و «راوی» را تقدیم به روح شهید سلیمانی کرد.

سردار سلیمانی شهید بسترسازی تمدن اسلامی است

در پایان این مراسم نیز سردار حسین معروفی، معاون هماهنگ کننده سازمان بسیج مستضعفین و نویسنده کتاب «بچه های حاج قاسم» نیز طی صحبت‌هایی گفت: برایمان خیلی سخت است در محضر حاج قاسم و سایر شهدا صحبت کنیم. سردار برای من تنها برادر یا حتی مرید و مراد و استاد و شاگرد نبود، او یک مربی حقیقی بود که تعلیمات زیادی به ما داد.

وی در ادامه گفت: برای ما حاج قاسم از همان سال ۶۰ تیپ ثارالله سردار دل‌ها بود و بر قلوب حکومت می‌کرد بنابراین حاج قاسم برای سال ۹۸ که شهید شد، نبود بلکه چهل سال مکتبش ادامه داشت و دارد. در حقیقت شهید سلیمانی برای ملت ما و شیعیان فقط شهید مدافع حرم نیست، بلکه شهید بسترسازی تمدن اسلامی است. آنچه امامین انقلاب برای نتیجه آن تا رسیدن به دست ولایت عظمی تلاش کردند، حاج قاسم در مقیاس جهان اسلام عملی کرد، پس او بسترساز تمدن بزرگ مسلمانان است و بزرگترین شخصیت تقریبی جهان اسلام یا بزرگترین شخصیت فرهنگی جهان اسلام است.

سردار معروفی با روایت خاطره‌ای از همراهی با سردار سلیمانی گفت: خاطرم است بیست و شش سال پیش که در تیپ بم بودم، سردار فرمانده سپاه قدس و لشکر ثارالله بود، یک شب تهران در مهمانسرا بودم که حاج قاسم به دیدنم آمد و مرا به اصرار به منزلشان برد، با هم غذای ساده ای خوردیم و بعد از غذا به من گفت از خدا خواسته نخست خود را وقف انقلاب و اهل بیت کند که این اتفاق افتاد و دوم آنقدر مشغله داشته باشد که به فکر گناه نیافتد. این حقیقت مکتب سلیمانی بود که ما باید آن را خوب بشناسیم.

این سردار بزرگ ایران پنج ویژگی را از مهمترین گذشت‌های حاج قاسم به شمار آورد و گفت: گذشت از گناه، مال، عزیزان، خانواده، آبرو و در نهایت گذشت از جان از سوی او صورت گرفت. ما شهید سلیمانی را در نظامات مختلفی تعریف می‌کنیم که نظام اول نظام ولایی ایشان است، هنر اینجا خیلی نقش دارد که رهبر معظم انقلاب هم در دیدار اخیر خود با خانواده شهید سلیمانی تأکید کردند. نظام شهید سلیمانی ولایت باوری بود نه باور پذیری و نظام دومشان ناموس پرستی بود که همه ما تلاش داریم اینگونه باشیم و اجازه ندهیم هیچ دشمنی به قصد تجزیه طلبی و تعدی پایش را در خاک ما نگذارد و به ناموس ما نگاه بد داشته باشد. اینها را باید با نگاه هنری به مردم نشان داد.