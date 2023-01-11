برگزیدگان سردارآسمانی معرفی شدند/معرفی ۵ اثر برگزیده به تئاتر فجر

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ستاد خبری جشنواره سردار آسمانی، چهارمین دوره جشنواره سراسری تئاتر سردار آسمانی با حضور سید محمد نادری رئیس بنیاد فرهنگی روایت فتح، محمد حبیبی مدیرعامل انجمن تئاتر انقلاب و دفاع مقدس، کریم خوشمرام قائم‌مقام بنیاد روایت فتح، محمدکاظم تبار دبیر جشنواره، حسین قنادیان، حجت‌الاسلام بهداروند، حمید نیلی، وحید فخر موسوی، محسن سلیمانی، انوش معظمی و اعظم بروجردی و جمعی دیگر از هنرمندان و علاقه‌مندان عصر سه‌شنبه بیستم دی‌ در فرهنگسرای ارسباران به کار خود پایان داد.

در ابتدای مراسم تیزری از چهار دوره برپایی جشنواره که به همت انجمن تئاتر انقلاب و دفاع مقدس بنیاد فرهنگی روایت فتح تهیه و تولید شده بود در مراسم پخش شد.

محمد کاظم تبار دبیر جشنواره طی سخنانی گفت: خوشحالم که اجراها در ۲۳ شهرستان کشور از افتتاحیه تاکنون انجام شد و ما توانستیم پایبند همه تعهداتمان باشیم. ۵ اثر در تهران نیز در این ایام اجرا شد که سه اثر آن از کارهای شهرستان‌های اصفهان، همدان و رودسر بودند.

وی در ادامه افزود: تلاش کردیم پرچم سیدالشهدای حوزه مقاومت را بالا نگه‌ داریم، ۳۰ گروه در این جشنواره فعال بودند که واقعاً چنین کاری کردند. استقبال مردم از اجراها حتی در هرات که امنیت زیادی هم نداشت، خیلی خوب بود. امیدوارم در سال بعد کشورهای بیشتری بتوانیم اجرا داشته باشیم.

در ادامه با پخش ویدئو کلیپی از زندگی شهید مدافع حرم منصور عباسی قدردانی و سپس از فرزند شهید عباسی با حضور حمید نیلی، محسن سلیمانی، حجت‌الاسلام بهداروند، حسین قنادیان، حجت‌الاسلام فاطمی زاده و محمد حبیبی، مدیرعامل انجمن تئاتر دفاع مقدس تجلیل شد.

فرزند ارشد شهید منصور عباسی در صحبت‌هایی گفت: پدر من ملقب به حبیب ابن مظاهر انقلاب بود همان‌که رهبری در وصف‌شان صحبت‌ها کردند. افتخارم این است که پدرم سرباز انقلاب بود. جنگ ما مردمی بود مانند سایر جنگ‌ها صرفاً با سپاه و ارتش پیش نرفت بدنه آن مردم بودند پس بعد از هر ذکر شهدا باید بدانیم دفاع مقدس و دفاع از حرم یعنی دفاع از حقوق مردم و محرومان و مستضعفان و این یعنی دفاع حق مقدس‌ترین مردم که از شهدا مقدس‌ترند. امیدوارم از ما هم فقط مثل حاج قاسم فقط یکدست و یک انگشتر بماند.

در بخش دیگر مراسم حسین قنادیان معاون اجتماعی فرهنگی ستاد کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در صحبت‌هایی گفت: برای من جای توفیق و نعمت است که سهمی در این جشنواره داشته باشم، سردار ما عمر طولانی جسمانی نداشت اما در همان دوره کوتاه هم توانست به اوج انسانی برسد که باید راه‌های طولانی می‌پیمود اما در ظرف زمان کوتاه با اخلاص، جهاد و تکیه‌بر ولایت بار خود را در این راه دشوار به نحو شایسته به منزل مقصود رساند.

وی با بیان اینکه زندگی سردار عزیز ما شاید قریب چهل و اندی سالش مملو از گنجینه‌ای خاطرات و عملگرهایی است که توسط هنرمندان می‌تواند استخراج و تبدیل به اثر هنری شود، افزود: ایشان از ۱۵ سالگی دیگر زندگی‌اش یک درام کامل با یک قهرمان است و این دستمایه‌ای برای تولید محصولات هنری از هر جنس می‌تواند باشد. دنیای امروز فاقد چنین قهرمانان زنده‌ای است. واقعاً در دنیا شخصیتی نیست که قهرمان بروز مثل سردار سلیمانی باشد، چراکه سردار کاملاً مثل عامه مردم زندگی کرد و خداوند با شهادت این عزیز نعمتی به جامعه هنری داد تا زندگی‌اش را بررسی و آثار هنری خوبی را برای هدایت جامعه آماده کنند.

قنادیان اظهار کرد: حاج قاسم مثل همه ما و مردم دنیا بود اما ویژگی خاصش که او را سردار دل‌ها و قهرمان بشریت کرد، این بود که حاج قاسم به‌علاوه خدا شد و این رمز موفقیتش بود که بی‌نهایتش کرد. تا هزاران سال دیگر از زندگی‌نامه‌اش برداشت می‌شود. اگر ما هم می‌خواهیم ماندگار شویم باید خدایی باشیم و برای خدا کارکنیم. کسی که برای حاج قاسم کار می‌کند جهاد الی الله می‌کند، چون شهید سلیمانی در مسیر خدا بود. یکی دیگر از کارهای مهم او قدرت سازی برای ایران و امت اسلامی در برابر جبهه کفر و استکبار بود که یک‌گوشه خدمات او در جنگ‌های ۳۳، ۲۲، ۱۱ روزه و ۵۷ ساعته دیده می‌شود که هر چه زمان بگذرد، بیشتر ابعاد فعالیت‌هایش مشخص می‌شود.

این هم‌رزم شهید سلیمانی در ادامه گفت: ادراک‌ها دستکاری‌شده که الآن یک عده تصور می‌کنند باکارهای کوچک، فعالیت‌های بزرگ برای حاج قاسم انجام داده‌اند. حوزه هنر و تئاتر بسیار بانفوذ است و هنرمندان باید نقش فضاسازی ذهنی را باقدرت انجام بدهند.

وی با بیان اینکه این مبارزه ادامه دارد و جنگ امروز جنگ اراده‌ها و جنگ شناختی است، افزود: باید در اراده قوی باشیم، با تحریف مقابله کنیم تا مسائل را طور دیگری بما نشان ندهند. مطمئن نباشید ده سال بعد سردار سلیمانی همین‌طور باقی بماند، همین الآن در کتاب‌ها و مفاهیم عراق می‌گویند اسم حاج قاسم و ابو مهدی المهندس را حذف کرده‌اند.

قنادیان در پایان سخنان خود اظهار کرد: کتاب‌هایی در ابعاد مختلف درباره حاج قاسم چاپ‌شده که به نظر می‌رسد یکی از کارهای ما باید مطالعه این کتب باشد تا ابعاد جدیدی برای ما باز شود و همین نشان می‌دهد رسالت انقلابی خود را در برابر دشمن بهتر ببینیم و از آن پاسداری کنیم.

تجلیل از فرهاد قائمیان و اعظم بروجردی

در ادامه با حضور مسئولان از دو شخصیت هنری فرهاد قایمیان و اعظم بروجردی، نویسنده و کارگردان تئاتر و سینما تقدیر و تجلیل شد و سپس نمایشی به کارگردانی حسین میرزاییان و اجرای مرشد میرزاعلی با حضور علاقه‌مندان اجرا شد.

سپس با حضور محمدکاظم تبار، فرهاد قائمیان، انوش معظمی، محسن سلیمانی، حسین قنادیان و سید محمد نادری از برگزیدگان جشنواره قدردانی شد.

قدردانی‌ها:

قدردانی از نمایش جامانده به کارگردانی حسین ایزدی، قدردانی از نمایش خاک به کارگردانی محمد یوسفی زاده، قدردانی از نمایش سردار نامی به کارگردانی اکبر قهرمانی، قدردانی از نمایش اقتباب به کارگردانی مهدی روزبهانی، قدردانی از نمایش صدای سکوت به کارگردانی احسان فلاحیان، قدردانی از نمایش سوما مهمان است به کارگردانی مهتاب عسگری، قدردانی از نمایش تنهای تنها به کارگردانی آدینه رحیم نژاد و قدردانی از نمایش مرد میدان به کارگردانی آرام خالدیان.

برگزیدگان:

نمایش «پارکاب» به کارگردانی سید امیر حسینی، نمایش «شمر به توان زیاد» به کارگردانی محمد عادل غلامی، نمایش «این مکان مجهز به دوربین مداربسته است» به کارگردانی آرزو خسروی، نمایش «فلاش‌بک» به کارگردانی امیر امینی، نمایش «تیرنامه» به کارگردانی سید مهرداد کاووسی حسینی و نمایش «لالایی ننه ایران برای فرزندش» به کارگردانی حسنا قبادی.

چهار نمایش «لالایی برای فرزندان ننه ایران»، «تیرنامه»، «فلاش‌بک»، «این مکان مجهز به دوربین مداربسته است»، «هدیه حاج قاسم برای دخترم»، «خاک و شمر به توان زیاد» به جشنواره تئاتر فجر معرفی شدند.

در ادامه فلاحیان پشت تریبون قرار گرفت و گفت: همه هنرمندانی در شهرهای خودشان اجرا داشتند، می‌توانند در شهرهای دیگر هم این اجراها را داشته باشند و صدای حاج قاسم را به گوش همه برسانند. متن‌هایی هم که درباره ایشان نوشته‌شده، می‌تواند منتشر و در اختیار همه قرار بگیرد.