به گزارش خبرنگار مهر، یونس انعامی ظهر پنجشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: اردبیل در بهمن ماه با هدف رشد بدنسازی استان اردبیل میزبان رقابتهای جایزه بزرگ بدنسازی و پرورش اندام میشود.
وی بیان کرد: نفرات برتر و برگزیده این مسابقات مطابق رایزنیهای انجام گرفته با فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام کشور در مسابقات قهرمانی کشور و انتخابی تیم ملی شرکت خواهند کرد.
رئیس هیأت بدنسازی و پرورش اندام استان اردبیل با بیان اینکه در این مسابقه شاهد حضور ورزشکاران از سایر استانها نیز خواهیم بود، گفت: جوایز نفیسی به مبلغ یک میلیارد ریال برای نفرات برگزیده این مسابقات نیز در نظر گرفته شده است.
انعامی افزود: رقابتهای متعددی از جمله برگزاری رقابتهای پنجمین دوره قهرمانی کشور در رشته مچاندازی بانوان در سرعین، میزبانی و تیمداری در رقابتهای لیگ پاورلیفتینگ و برگزاری مسابقات قهرمانی استان در بین ورزشکاران رشته بدنسازی و پرورش اندام را در طی ۶ ماهه گذشته در استان شاهد بودیم.
وی همچنین از کسب عناوین جهانی ورزشکاران در مسابقات «فیتنس چلنج قهرمانی جهان» خبر داد و بیان کرد: «انصار مردانی» و «سجاد طاهری» به نمایندگی از استان اردبیل در این رقابتها موفق شدند مدال نقره و برنز را برای استان به ارمغان آورند.
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