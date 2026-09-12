هشدار نسبت به خطر سیلاب و ریزش سنگ در مازندران

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس هشدار جوی سطح زرد شماره ۱۹ هواشناسی مازندران، با عبور موج بارشی از استان، شرایط جوی در مناطق دامنهای و ارتفاعات استان ناپایدار خواهد شد و احتمال وقوع رگبار باران، رعدوبرق و وزش باد وجود دارد.
فعالیت این سامانه میتواند در برخی مناطق پیامدهایی از جمله آبگرفتگی معابر و نقاط مستعد، شکلگیری روانآب و افزایش جریان آب در رودخانهها و مسیلها را به دنبال داشته باشد.
همچنین کاهش دید افقی، لغزندگی سطح جادهها و احتمال ریزش سنگ در محورهای کوهستانی از دیگر مخاطرات پیشبینیشده در این مدت اعلام شده است.
با توجه به احتمال وقوع صاعقه و رعدوبرق، از شهروندان، مسافران و گردشگران خواسته شده است در زمان فعالیت سامانه بارشی از توقف و اسکان در حاشیه و بستر رودخانهها و مسیلها خودداری کنند.
هواشناسی همچنین بر ضرورت احتیاط هنگام تردد در محورهای کوهستانی تأکید کرده و از شهروندان خواسته است در ساعات فعالیت سامانه بارشی از انجام فعالیتهای کوهنوردی، گردشگری و حضور در ارتفاعات پرهیز کنند.
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