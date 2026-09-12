خودداری منامه از شرکت در نشست مهم عمان درباره تنگه هرمز

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری بحرین(بنا)، وزارت خارجه بحرین در پی انتشار گزارشاتی درباره برگزاری نشست وزارتی پیشنهادی پیرامون تحولات تنگه هرمز اعلام کرد که این کشور در نشست مذکور شرکت نخواهد کرد و پیش ازسرگیری روابط دیپلماتیک میان بحرین و ایران، در هیچ نشستی که ایران در آن حضور داشته باشد، شرکت نمیکند.
در بیانی وزارت خارجه بحرین آمده است: این موضع پیشتر از طریق کانالهای رسمی به مقامات عمان ابلاغ شده و به معنای نادیده گرفتن تلاشهای صادقانه مسقط یا تعهد منامه به گفتگو بهعنوان راهکار حل اختلافات نیست. گفتگو نمیتواند بر نادیده گرفتن واقعیتها استوار باشد.
وزارت خارجه بحرین اعلام کرد: هرگونه سازوکار مرتبط با کشتیرانی در تنگه هرمز باید بر اساس کنوانسیون ۱۹۸۲ سازمان ملل درباره حقوق دریاها باشد، به تایید سازمان بینالمللی دریانوردی برسد و حق عبور ترانزیتی تمامی کشتیها را بدون تبعیض، دریافت عوارض یا نیاز به مجوز تضمین کند. بحرین در صلح را نمیبندد، اما آن را به بهای نادیده گرفتن حق نیز نمیگشاید زیرا صلحی که بر عدالت مبتنی نباشد، آتشبسی موقتی است.
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