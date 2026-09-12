به گزارش خبرنگار مهر، احسان کرمزاده عصر امروز شنبه در جلسه کمیسیون ایمنی راههای لرستان با اشاره به در پیش بودن موج سفرهای پایان شهریور و آغاز مهرماه، اظهار داشت: باتوجهبه افزایش حجم تردد در راههای مواصلاتی استان طی دو هفته منتهی به مهرماه، تمهیدات لازم برای مدیریت ترافیک و افزایش ایمنی راهها در این جلسه بررسی شد.
وی افزود: دستگاههای اجرایی، امدادی و عملیاتی باید در ایام اوج سفر، حداکثر توان خود را برای مدیریت ترافیک و کاهش حوادث به کار گیرند تا با حداقل تلفات و خسارات احتمالی مواجه باشیم.
سرپرست معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری لرستان با اشاره به بررسی وضعیت تصادفات استان در چهارماهه امسال، عنوان کرد: با همکاری دستگاههای مؤثر در حوزه ایمنی راهها، در چهارماهه امسال شاهد کاهش ۱۰ درصدی تلفات در محورهای برونشهری، راههای روستایی و مجموع محورهای مواصلاتی استان بودهایم.
کرمزاده با تأکید بر ضرورت تداوم روند کاهشی تلفات جادهای، گفت: تلاش میکنیم این روند در ماههای آینده نیز بهبود پیدا کند، چراکه در جلسات کمیسیون ایمنی راهها معتقدیم حتی یک نفر فوتی هم زیاد است.
وی با اشاره به روند تکمیل و بهرهبرداری از کمربند شرقی خرمآباد، یکی دیگر از دستور کارهای جلسه را بررسی نحوه اتصال این محور به مسیر خرمآباد - بیرانشهر عنوان کرد و افزود: باتوجهبه پیگیریهای مدیریت ارشد استان برای تکمیل کمربند شرقی، موضوع اتصال این محور به محور خرمآباد - بیرانشهر مورد بررسی قرار گرفت.
سرپرست معاونت عمرانی استانداری لرستان، بیان کرد: در این جلسه پس از بحث و تبادل نظر، طرح ترافیکی موقت برای اتصال کمربند شرقی به محور خرمآباد - بیرانشهر به تصویب رسید تا زمینه اتصال این دو محور فراهم شود.
کرمزاده، تصریح کرد: در آینده نزدیک نیز اجرای یک تقاطع غیرهمسطح در این محدوده باهدف ارتقای ایمنی و تسهیل تردد در دستور کار قرار خواهد گرفت.
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