  1. استانها
  2. تهران
۱۶ دی ۱۴۰۱، ۱۲:۵۹

اردوی جهادی پزشکی و دندانپزشکی در روستاهای قرچک برگزار شد

اردوی جهادی پزشکی و دندانپزشکی در روستاهای قرچک برگزار شد

قرچک- سیزدهمین مرحله از اردوهای جهادی پزشکی و دندانپزشکی مناطق روستایی قرچک در این شهرستان برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، سیزدهمین مرحله از اردوهای جهادی پزشکی و دندانپزشکی مناطق روستایی قرچک صبح جمعه به همت گروه جهادی رئوف و حمات المستضعفین برگزار شد.

این اردوی جهادی در روستای «ولی‌آباد» قرچک برپا شده و خدمات رایگان به مراجعین ارائه می‌دهد.

در اجرای این طرح جهادی، خدمات رایگانی از جمله ویزیت پزشک، دندانپزشکی، غربالگری قندخون و فشار خون، مشاوره روانشناسی، مشاوره مامایی و پرستاری، وارنیش تراپی اطفال، شنوایی سنجی و نوار قلب و تزریقات به مراجعین ارائه می‌شود و با استقرار داروخانه در محل اجرای این طرح جهادی، داروی مورد نیاز مردم نیز به صورت رایگان به آنان ارائه شد.

این اردوی جهادی تا ساعت ۱۸ امروز ادامه داشته و پذیرای افراد مختلف برای ارائه خدمات درمانی است.

کد مطلب 5674865

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها