علی مستوفیان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار دام سبک در سطح استان وجود دارد که به دلیل عدم وجود کارخانه نخریسی و ریسندگی پشم حاصل از این دامها سوزانده میشود.
مدیرکل میراث فرهنگی خراسان شمالی افزود: قصد داریم با مشارکت بنیاد علوی و اداره کار و رفاه اجتماعی استان و مشارکت ۲ فعال بخش خصوصی نسبت به راهاندازی اولین کارخانه ریسندگی در استان اقدام کنیم.
وی ادامه داد: با احداث این کارخانه نیاز قالیبافان، فعالان حوزه دست بافتههای داری و نساجی سنتی در سطح استان تأمین خواهد شد.
مستوفیان گفت: در حال حاضر ۱۸ هزار صنعتگر در ۶۹ رشته صنایعدستی در خراسان شمالی مشغول به فعالیت هستند.
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