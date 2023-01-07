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۱۷ دی ۱۴۰۱، ۱۲:۲۴

در گفتگو با مهر مطرح شد؛

کارخانه نخ‌ریسی در خراسان شمالی راه‌اندازی می‌شود

کارخانه نخ‌ریسی در خراسان شمالی راه‌اندازی می‌شود

بجنورد- مدیرکل میراث فرهنگی خراسان شمالی از راه‌اندازی کارخانه ریسندگی در شهرک صنعتی بجنورد خبر داد و گفت: اکنون پشم حاصل از بیش از ۲ میلیون دام استان سوزانده می‌شود.

علی مستوفیان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار دام سبک در سطح استان وجود دارد که به دلیل عدم وجود کارخانه نخ‌ریسی و ریسندگی پشم حاصل از این دام‌ها سوزانده می‌شود.

مدیرکل میراث فرهنگی خراسان شمالی افزود: قصد داریم با مشارکت بنیاد علوی و اداره کار و رفاه اجتماعی استان و مشارکت ۲ فعال بخش خصوصی نسبت به راه‌اندازی اولین کارخانه ریسندگی در استان اقدام کنیم.

وی ادامه داد: با احداث این کارخانه نیاز قالیبافان، فعالان حوزه دست بافته‌های داری و نساجی سنتی در سطح استان تأمین خواهد شد.

مستوفیان گفت: در حال حاضر ۱۸ هزار صنعتگر در ۶۹ رشته صنایع‌دستی در خراسان شمالی مشغول به فعالیت هستند.

کد مطلب 5675610

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