احسان افشاریان صداگذار آثار سینمایی و کوتاه در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه پیش از این دو فیلم سینمایی «قاتل وحشی» و «پیرپسر» را صداگذاری کرده بود که هیچکدام تا امروز به نمایش در نیامده است، گفت: در حال حاضر به دلیل شرایط موجود بسیاری از کارگردانان تولید فیلم را متوقف کرده‌اند و امیدوارم هرچه سریع‌تر تولید در سینما به روال سابق بازگردد و آثار جدیدی در سینما تولید شود.

وی در بخش دیگری از صبحت‌های خود با بیان اینکه افزایش هزینه‌ها در تولید، یکی از دلایلی است که فیلم‌های کمتری جلوی دوربین می‌رود، توضیح داد: تصور کنید یک تهیه‌کننده یا کارگردان با بهترین ایده، بهترین فیلم را جلوی دوربین ببرد، اما مساله این است که این فیلم قرار است کجا عرضه شود؟ سینما این روزها به بازگشت سرمایه کمک نمی‌کند و برای تهیه‌کننده به صرفه نیست که سرمایه ۲۰ میلیاردی خود را صرف تولید فیلمی کند که توجیه اقتصادی برای آن نداشته است.

این صداگذار بیان کرد: طی ۲ سالی که سینماها به دلیل کرونا تقریباً تعطیل بود، تولید برای شبکه‌های نمایش خانگی بسیار به صرفه بود و تهیه‌کنندگان از آن استقبال می‌کردند، اما حالا چنین سوددهی در شبکه نمایش خانگی وجود ندارد و می‌توان گفت بازار سینما و شبکه‌های نمایش خانگی در شرایط بسیار بدی قرار دارد.

افشاریان گفت: این روزها قیمت خدمات و اجاره‌ها در سینما بسیار افزایش پیدا کرده، به گونه‌ای که اگر در گذشته یک کارگردان یا تهیه‌کننده می‌توانست یک فیلم کوتاه را با ۵۰ میلیون تومان تولید کند الان این بودجه به ۴۰۰ میلیون تومان رسیده است. پولی که به سختی می‌توان به‌دست آورد اما به‌راحتی برای یک کار کوتاه ۱۰ روزه هزینه می‌شود.

وی در پاسخ به این پرسش که با توجه به حضور فیلم‌های کوتاه در جشنواره‌های بین‌المللی و رقابت با دیگر آثاری که در کشورهای صاحب صنعت سینما تولید می‌شود، کمبود تجهیزات مختلف از جمله تجهیزات به روز صداگذاری تا چه اندازه می‌تواند در دیده شدن عوامل فیلم تاثیرگذار باشد، بیان کرد: درست است که اختلاف بسیاری بین تجهیزاتی که ما در ایران استفاده می‌کنیم با تجهیزات سینمای دیگر کشورها به طور مثال سینمای هالیوود وجود دارد، اما می‌توان گفت از نظر فنی به خصوص در بخش صدا می‌توانیم به تولیدات هالیوودی نزدیک باشیم.

صداگذار «پیرپسر» ادامه داد: می‌توان گفت در هالیوود بیشتر در فیلم‌های بیگ پروداکشن است که از تجهیزات بسیار خاص استفاده می‌کند که البته چنین تجهیزاتی در ایران اصلاً وجود ندارد. اما می‌توانم بگویم از لحاظ فنی در ایران آثاری تولید کرده‌ایم که در جشنواره‌های خارجی و در رقابت با دیگر فیلم‌ها جوایز بسیار خوبی هم گرفته است.

وی تاکید کرد: تصور کنید تیم صداگذاری یک فیلم هالیوودی یک تیم ۱۰ یا ۱۵ نفره هستند که هرکدام یک کار را به صورت تخصصی انجام می‌دهند و پول خوبی نیز می‌گیرند. اما ما در ایران یک نفر به عنوان صداگذار وجود دارد که همه کارها را باید خود انجام دهد و با این حال دستمزد اندکی نیز دریافت می‌کند.

افشاریان گفت: متاسفانه قیمت تهیه تجهیزات بسیار بالا رفته است و اگر یکی از تجهیزات مثلاً اسپیکر یا یک مونیتور خراب شود جایگزین کرده آن با هزینه‌های بسیار سنگینی همراه است البته تجهیزات سینمایی به عنوان مثال در حوزه صداگذاری اصلاً پیدا نمی‌شود و اگر هم باشد قیمت‌های سرسام‌آوری دارد، این در حالی است که دستمزد یک صداگذار در سینما دستمزد پایینی است، تصور کنید برای یک اسپیکر باید ۸۰ میلیون تومان هزینه کنید در صورتی که دستمزد یک صداگذار در سینما به تازگی به ۸۰ میلیون تومان رسیده است.