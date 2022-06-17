حسین حقیقی تیتراژ «تازه وارد» را خواند/ آغاز پخش سریال از امشب

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی پروژه، همزمان با آغاز پخش سریال یازده اپیزودی «تازه وارد» به تهیهکنندگی محمدجواد موحد از امشب ۲۷ خردادماه، حسین حقیقی به عنوان خواننده تیتراژ این اثر معرفی شد.
تیتراژ این سریال با ترانه نفیسه سادات موسوی، ملودی کیان ایرجی، تنظیم و میکس و مسترینگ حسین کریمان، گیتار عظیم روحانی، همخوانی دنیز محمودی، تایپوگرافی و کاور علی درستکار تولید شده و تهیهکنندگی آن برعهده محمدجواد موحد بوده است.
حسین حقیقی که فعالیت حرفهای خود را از سال ۸۹ آغاز کرده است، تاکنون تیتراژ سریال «پلاک ۱۳» و برنامههای تلویزیونی از جمله فصل اول و دوم «زوجی نو» به ترتیب با عناوین «خانوم خونهم» و «آویشن» و برنامه «چراغ» را خوانده است.
حسن حبیبزاده، رضا محبی، میلاد محمدی، سجاد معارفی، رضا کشاورز، احمد حیدریان، محسن امانی و محمدجواد صالحی هشت کارگردان جوان «تازه وارد» که محصول خانه تولیدات جوان صداوسیماست و در باشگاه فیلم سوره تولید شده است، هستند.
اولین اپیزود این سریال با عنوان «امیرعلی» به کارگردانی رضا کشاورز امشب جمعه ۲۷ خردادماه، ساعت ۲۰:۴۵ از شبکه سه سیما پخش میشود.
در این سریال که مضمونی خانوادگی دارد و به مساله فرزندآوری میپردازد، بازیگرانی از جمله رضا بنفشهخواه، محمد نادری، آشا محرابی، شیوا خنیاگر، بهنام شرفی، امیرمحمد زند، سپیده خداوردی، مریم خدارحمی، علی عاملهاشمی، الهام طهموری، سیدمحمدجواد طاهری، سونیا سنجری، مهری آلآقا، شکوفه عزیزی، نگین فیروزمنش، زهرا داودنژاد، نیلوفر هوشمند، شیوا خسرومهر، جوانه دلشاد، مهدیه نساج، سهی بانو ذوالقدر، هادی دیباجی، هادی شیخالاسلامی، حامد احمدجو، خیام وقارکاشانی، ناهید عساکره، علی دلپیشه، سالار کریمخانی، سپیده جعفری، با حضور افتخاری محیا اسناوندی و بیژن خراسانی و بازیگران خردسال از جمله حسین شهبازی، آیلین جاهد، آندیا جعفری، عرفان برزین و آرش دهقان نقشآفرینی کردند.
سایر عوامل این پروژه عبارتند از تهیهکننده: محمدجواد موحد، مشاور کارگردانان: علی ملاقلیپور، مجریطرح: محمد گودرزی، مدیر فیلمبرداری: علی رنجبر، دستیار کارگردان و مدیر برنامهریزی: محمد رحمانیان، مدیر صدابرداری: محمدرضا مرتضائی، تدوین: علی گورانی، طراح و ترکیب صدا: احسان افشاریان، موسیقی: امید روشنبین، خواننده تیتراژ: حسین حقیقی، مدیر تولید: افشین رئوفی، طراح چهرهپردازی: هادی لطفی، طراح صحنه و لباس: حسین حاجابراهیمی، اصلاح رنگ و نور: یحیی محمدعلیی، جلوههای ویژه رایانهای: محمد رمهچی و صادق لطفیزاده، گرافیک و پوستر: محمد مهرجو، منشی صحنه: نازنین اعتماد، عکاس پشت صحنه: عرفان مرادی اسلامی، فیلمبردار پشت صحنه: سبحان بیرانوند، مدیرتدارکات: بهرام دانایی، مشاور رسانهای: حامد معالی مهربانی و روابط عمومی سپیده شریعت رضوی.
عکس خبر از صدرا خیابانیان است.
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