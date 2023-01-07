ترک فعل مدیران رامسر تعقیب قضایی می شود

علی روحانی زاده در حاشیه جلسه فرمانداری شهرستان رامسر در گفتگو با خبرنگار مهر با تسلیت سومین سالگرد شهادت سردار سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی با تاکید بر رعایت عفاف و حجاب در ادارات تصریح کرد: دغدغه اصلی مسئولان در ادارات، مؤسسات و شرکت‌های خصوصی علاوه بر انجام وظایف ذاتی و حل مشکلات مردم، رعایت حجاب و عفاف نیز باشد و این امر مغفول نماند.

وی افزود: بعضاً گزارشات و مستنداتی ارائه می‌شود که در برخی ادارات بدون دغدغه به افراد بدحجاب خدمات دهی می‌شود که باید به افرادی که خط قرمزها و هنجارها را زیر پا گذاشته‌اند تذکر داده شود.

دادستان رامسر رعایت عفاف و حجاب را در زمان حاضر جز دغدغه‌های اصلی مسئولان و اصناف عنوان کرد و با تاکید بر اینکه در صورت عدم رعایت عفاف و حجاب، فرماندار به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ کند، تصریح کرد: دستور العمل مرتبط ستاد امر به معروف و نهی از منکر کشور و معاون سیاسی امنیتی اجتماعی استانداری مازندران ابلاغ شده است و ادارات باید نسبت به اجرای آن اهتمام ویژه داشته باشند.

روحانی زاده خاطر نشان کرد: از منظر قضائی حضور بانوان بی حجاب در انظار عمومی جرم است و باید بصورت شرعی و دینی حساسیت خاصی به این موضوع داشته باشیم.

وی افزود: در راستای حفظ عفاف و حجاب در رامسر اقداماتی انجام شده است و نیز به جد پیگیر هستیم تا به نقطه مطلوب برسیم و در این راستا اصناف، بازار و اماکن عمومی دچار برخی ولنگاری‌ها شده است که باید در اسرع وقت پیگیری و اقدامات مقتضی صورت گیرد.

وی گفت: دستگاه‌های متولی فرهنگ که بیش از ۲۰ دستگاه اداری و اجرایی دولتی هستند می‌بایست پای کار بیایند تا تأثیر حفظ حجاب و عفاف در فضای فرهنگی و اجتماعی احساس شود.

دادستان رامسر از نماینده مردم تنکابن رامسر و عباس آباد خواست تا لایحه قانونی جرم انگاری سگ گردانی در اماکن عمومی که مدت‌ها در کمیسیون فرهنگی و اجتماعی مجلس باقی مانده است را پیگیری تا پس از تصویب در کمیسیون مربوطه به صحن علنی مجلس آمده و منتهی به قانون گردد تا قوه قضائیه مستند به مقرره مصوب مذکور بتواند قاطعانه در قبال این موضوع انجام وظیفه کند.

روحانی زاده افزود: حقوق حیوانات را انکار نمی‌کنیم و برای آن ارزش نیز قائلیم، اما باید اصول، هنجارها و ارزش‌های اسلامی نیز رعایت گردد.

دادستان رامسر ساخت و سازهای غیر مجاز در رامسر را سرسام آور عنوان کرد و گفت: در جهت ساخت و سازهای غیر مجاز بعضاً خلاءهای قانونی داریم که بازدارندگی لازمه را ایجاد نمی‌کنند و تناسب تعداد ساخت و سازهای غیر مجاز با تعداد جلسات کمیسیون ماده ۹۹ در سطح منطقه همخوانی مناسبی ندارند که مجلس در راستای مقابله با ساخت و سازهای غیر مجاز قارچ گونه باید اقدام مناسب و مؤثر در جهت تقنینی به عمل بیاورد.

وی تصریح کرد: بخشداران و دهیاران در راستای مقابله با ساخت و سازهای غیر مجاز باید دغدغه داشته باشند و باید پلیس ساختمانی جهت برخورد و ممانعت از عملیات اجرایی بکار گیری شود.

روحانی زاده افزود: در مقابله با ساخت و سازهای غیر مجاز خلأ چگونگی ورود مقامات قضائی داریم که باید در مجلس شورای اسلامی در این زمینه قوانینی تصویب شود.

وی با انتقاد از عدم تعامل و ارتباط مؤثر بین برخی ادارات در راستای اجرای وظایف ذاتی دستگاه‌های اجرایی در پروژه‌های عمرانی و زیر ساختی گفت: برخی ادارات در حال اجرای پروژه‌ها به زیر ساخت‌های دیگر ادارات صدمه وارد می‌کنند که باید قبل از اجرای پروژه به ادارات مرتبط اطلاع رسانی شود.

وی نسبت به ترک فعل برخی مدیران نسبت به وظایف محوله در برخی ادارات انتقاد کرد و افزود: در برخی دستگاه‌های اجرایی و دولتی با ترک فعل مدیران مواجه هستیم که بعضاً می‌تواند تعقیب قضائی را نیز در پی داشته باشد.

دادستان رامسر بیان داشت: تمامی موضوعات و امور مهم سطح شهرستان باید در جایگاه خودش رسیدگی و تصمیم گیری شده و مسئولین و شهروندان عزیز نبایستی موضوعات فرهنگی، سیاسی و اقتصادی را با هم در آمیخته و فقط منعطف به موضوعات سیاسی و اقتصادی بشوند، بلکه امر فرهنگ از جمله اموری است که اتفاقاً اگر اصلاح گردد به اصلاح سایر امور نیز کمک شایانی خواهد کرد.