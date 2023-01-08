جلوه گری بهاری گل نرگس در دشت های زمستانه مازندران

خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها - صدیقه قربان نیا: زمستان فصل گل نرگس و برداشت آن در مازندران است. روستای الله رودبار بابل از جمله مناطقی است که روستاییان در آن به پرورش گل نرگس می‌پردازند و بخشی از درآمد خانوارها از این راه تأمین می‌شود.

رضا نتاج از جمله پرورش دهندگان گیاهان دارویی شهرستان بابل است که در کنار پرورش گل محمدی، بخش اعظمی از زمین‌های کشاورزی خود را در سال‌های اخیر به کشت گل نرگس اختصاص داده است، در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: سه سال پیش به فکر آن افتادم که در کنار گل محمدی به پرورش گیاهی دیگری بپردازم که بتواند در برابر سرمای زمستان مقاوم باشد و بعد از جشنواره عطر نرگس در جویبار متوجه شدم زمین‌های حاصلخیز این شهرستان نیز مستعد پرورش گل نرگس خواهد بود پس تصمیم گرفتم که به پرورش این گل بپردازم.

نتاج با بیان اینکه درآمد کشاورزان مازندرانی بیشتر در فصل برداشت برنج و مرکبات است افزود: کشت گل محمدی و نرگس سبب شد تا درآمد کشاورزان منطقه به سه فصل افزایش یابد و کشاورزان بتوانند با برداشت گل محمدی در ماه اردیبهشت، برداشت مرکبات در فصل پاییز و همچنین برداشت گل نرگس در فصل زمستان درآمد کشاورزی خود را افزایش دهند وبا این روش از تک بعدی بودن محصول کشاورزی خود داری کنند.

درآمد گل نرگس چند برابر شالیزار است

وی تصریح کرد: علاوه بر این کشت گل نرگس چندین برابر شالی درآمدزایی دارد و با اصلاح الگوی کشت می‌توان کشاورزان منطقه را تشویق کرد تابه کشت این گل درکنار دیگر محصولات کشاورزی بپردازند.

این پرورش دهنده گیاهان دارویی اظهار داشت: امیدوارم بتوانم در گام بعدی با اسانس گیری از این گل در صدد صادرات عطر گل نرگس به کشورهای دیگر گام‌های مثبتی را در صادرات این محصول بردارم.

نتاج بابیان خواص گل نرگس گفت: تاریخچه این گل نشان می‌دهد که گل نرگس از دیر باز در بین مردم سراسر جهان و کشور مان محبوب است و می‌تواند بازارهای داخلی و خارجی خوبی را برای این محصول پیش بینی کرد.

وی تصریح کرد: البته انواع مختلف گل نرگس امروزه در سراسر دنیا کشت می‌شود که یکی از خوشبوترین و لذت بخش ترین عطرها در صنعت گل‌، عطر گل نرگس شیرازی است که طرفداران زیادی دارد.

گل نرگس از جمله گل‌های مقاوم زمستانی است

محمدرضا قربان نیا از جمله فروشندگان گل‌های زینتی شهرستان بابل نیز در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: گل نرگس ازجمله گل‌های محبوب در میان مردم است که به صورت شاخه بریده بیشتر عرضه می‌شود.

وی ادامه داد: تا قرن نوزدهم، اطلاعاتی در مورد طبقه بندی انواع مختلف گل نرگس به طور جدی در دسترس نبود. اگرچه امروزه انواع مختلف این گل شناسایی شده و نام مخصوص به خود را دارند، اما در بین مردم انواع مختلف به همان نام نرگس شناخته می‌شود.

وی افزود: گلی که بیشتر در دسترس مردم است، نرگس پنج پر و نرگس شهلا که به نرگس شیرازی نیز معروف است، بوده و دارای شیپوری زرد رنگ همراه با گلبرگ‌های مترگل نرگس است و اغلب به صورت دسته‌ای آن را خریداری می‌کنند البته در سال‌های اخیر برخی از باغداران نیز تمایل به خرید پیاز این گیاه برای پرورش آن در سطح اراضی حاصلخیز کرده‌اند.

قربان نیا ادامه داد: گل نرگس جزو خانواده گیاهان آماریلیس یا مارچوبه است که با گل‌هایی مثل نسرین یا آماریلیس، گل مریم، خورشیدی و آکاو هم‌خانواده است و این گیاه پیازی همراه با گل‌های یخ، کاملیا و یاسمن زمستانی به چهار گل مقاوم به سرمای شدید مشهور است.

قربان نیا اظهار داشت: نرگس گیاهی است که نیاز بسیار کمی به آب داردوبارش‌های طبیعی باران در منطقه نیاز آبی؛ این گیاه را کاملاً تأمین می‌کند و قابل کشت در اراضی دیم است و با توجه به خشکسالی و کاهش آب‌های زیرزمینی در سال‌های اخیر کشت این گیاه به حفظ منابع آبی استان نیز کمک زیادی می‌کند.

وی در پایان سخنانش گفت: ۶۰ گونه گل نرگس با ۶ رنگ در جهان کشت می‌شود که در کشور ایران چهار گونه آن را می‌توان در دشت‌ها و کوهپایه‌های زاگرس واستان‌های ایلام، لرستان، خوزستان، فارس، کهکیلویه و مازندران مشاهده کرد.

بوی گل نرگس آرامش دهنده بوده و باعث تسکین اعصاب و روان انسان در برابر دغدغه‌های زندگی امروزی است مرجانه اسلامی از شهروندان بابلی نیز خود را عاشق عطر گل نرگس معرفی می‌کند و می‌گوید: گل نرگس علاوه بر رایحه زیبا وخواص درمانی نماد تولدی دوباره و مقاوم در برابری سرمای شدید زمستان است زیرا زمانی که تمام گیاهان به خواب می‌روند، گل نرگس در سرمای زمستان عشوه گری می‌کند.

اسلامی ادامه می‌دهد: بوی گل نرگس آرامش دهنده بوده و باعث تسکین اعصاب و روان انسان در برابر دغدغه‌های زندگی امروزی است.

عطر نرگس آنتی بیوتیک ضد افسردگی است

الیاس نادران از جمله فروشندگان برند عطر در شهرستان بابل است که در گفتگو با خبرنگار مهر بیان کرد: عطر گل نرگس عطری است جذاب که به آنتی بیوتیک ضد افسردگی معروف است و در کشور ایران تولید می‌شود، این عطر دارای گروه بویایی گلی است که برای رایحه درمانی و تقویت اعصاب نیز توصیه می‌شود

وی تصریح کرد: عطر گل نرگس در رایحه درمانی مورد استفاده قرار می‌گیرد و دارای خواصی چون رفع استرس و اضطراب؛ تقویت اعصاب پیشگیری و جلوگیری از ابتلاء به سرماخوردگی و زکام است.

گل نرگس از جمله گل‌های مقاوم زیبای زینتی است که دارای خواص مختلف درمانی و همچنین دارای طرفداران زیادی در میان مردم جهان است که می‌توان باتوجه به پتانسیل موجود در ایران ازنظر پرورش و تولید گل نرگس با برنامه ریزی کلان، این گل زینتی را جایگزین صادرات نفت کرد.