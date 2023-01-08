احیای یکی از دانش آموزان سانحه رانندگی روز گذشته در مشهد

به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود خانی اظهار کرد: یکی از ٢ برادر دانش آموز سانحه رانندگی (شنبه ۱۷ دیماه) بلوار امامیه در بیمارستان احیا شد اما در وضعیت وخیمی قرار دارد.

رئیس بیمارستان ناظران مشهد افزود: با انتقال این دانش آموز به بیمارستان، عملیات احیا انجام شد اما وی دچار صدمات شدید شده است، عمل جراحی سنگین نیز روی این نوجوان انجام شده است.

وی افزود: این دانش آموز اکنون در بخش مراقبت‌های ویژه بیمارستان بستری و وضعیت عمومی بیمار وخیم است.

گفتنی است؛ ساعت ١٢ و ٣٠ دقیقه روز گذشته (شنبه ۱۷ دیماه) در بلوار امامیه مشهد خودروی سمند با ۲ دانش آموز پسری که با هم برادر هستند و در حال عبور از خیابان بودند برخورد کرد که طبق اعلام اولیه پلیس راهور خراسان رضوی، یکی از دانش آموزان در دم و دیگری در بیمارستان جان باخت.