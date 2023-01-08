مسکو: بیش از ۶۰۰ نظامی اوکراینی در حملات موشکی مسکو کشته شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آناتولی، وزارت دفاع روسیه امروز یکشنبه در خصوص عملیات ویژه نظامی این کشور در اوکراین با صدور بیانیه ای اعلام کرد: بیش از ۶۰۰ سرباز اوکراینی در حملات موشکی مسکو به «کراماتورسک» کشته شدند.

به گزارش شبکه تلویزیونی الجزیره، بیانیه صادره از سوی وزارت دفاع روسیه در این باره ادامه می دهد: نیروهای ما در پاسخ به بمباران «ماکایفکا» توسط نیروهای اوکراینی در شب سال نو، حمله تلافی جویانه ای انجام دادند. در ۲۴ ساعت گذشته نقاط استقرار موقت نیروهای اوکراینی در کراماتورسک توسط ابزار شناسایی روسیه کشف شد.

شبکه تلویزیونی راشا تودی نیز در خصوص گزارش کرد: در تمام مدت آتش‌ بس موقت به مناسبت کریسمس که از سوی مسکو برقرار شده بود، نیروهای اوکراینی به گلوله‌ باران شهرک‌ ها و مواضع روسیه ادامه دادند.

وزارت دفاع روسیه ۱۲ دی ماه سال جاری در بیانیه ای اعلام کرد: کی یف محل استقرار موقت یکی از واحدهای نیروهای مسلح روسیه در منطقه «ماکییفکا» را با (موشک های آمریکایی) «هیمارس» هدف قرار داد. ۲ راکت نیز در این ارتباط ساقط شدند.

در بیانیه صادره از سوی وزارت دفاع روسیه در این باره آمده بود: در نتیجه سقوط ۴ موشک با کلاهک انفجاری قوی به محل استقرار موقت نیروهای مسلح روسیه در ماکییفکا، ۶۳ سرباز روسی کشته شدند.

ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه ۲۴ فوریه ۲۰۲۲(۵ اسفند ۱۴۰۰) بنا به درخواست جمهوری‌ های دونباس برای کمک به آنها برای رهایی از ظلم رژیم کی‌ یف، دستور آغاز عملیات نظامی روسیه در اوکراین را صادر کرد.

در اواخر سپتامبر نیز پس از برگزاری همه‌ پرسی در مناطق دونتسک، لوهانسک، زاپروژیا و خرسون و موافقت اکثریت، این مناطق به طور رسمی به خاک روسیه الحاق شد.